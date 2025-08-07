Un mendocino de 13 años es la nueva promesa del folclore, y nos representará en Córdoba

Se trata de Thiam Barrionuevo, oriundo de Santa Rosa, quien lleva el folclore en la sangre y será el mendocino del Certamen Nacional de Pequeños y Grandes Artistas.

Con apenas 13 años, Thiam Barrionuevo ya comienza a abrirse paso en el mundo del folclore. Nacido en el departamento de Santa Rosa, este joven mendocino representa una de las nuevas promesas del canto tradicional argentino y sueña con dejar una marca en el país.

Este fin de semana, Thiam será el encargado de representar a Mendoza en el Certamen Nacional de Pequeños y Grandes Artistas, un evento que se celebra todos los años en la localidad cordobesa de La Falda. El objetivo del certamen es claro: fomentar la participación de niños y jóvenes en la danza y el canto folclórico, alentando así el conocimiento, respeto y valoración del acervo cultural argentino. Las provincias, año a año, eligen a sus representantes para esta cita nacional, que ya es un clásico dentro del calendario cultural.

Un joven mendocino con futuro Para Thiam, esta será una presentación especial, pero no la primera. Su historia con la música comenzó hace apenas un año, cuando se animó a subir por primera vez a un escenario en el certamen “Santa Rosa Canta”. Allí no solo se llevó el primer premio en la categoría infantil, sino que fue consagrado como Revelación del festival. Aquella experiencia fue el puntapié inicial de un camino artístico que no ha dejado de crecer, alimentado por su entrega, sensibilidad y pasión por el folclore.

image Desde entonces, ha logrado compartir cartel con figuras destacadas del género en festivales reconocidos como el Festival de La Paz, La Cueca y el Damasco, y el Festival del Cosechador, en Lavalle. En cada uno de esos escenarios, Thiam ha demostrado que, más allá de su corta edad, su voz tiene la fuerza necesaria para emocionar y conectar con el público. Y también ha tenido el privilegio de cantar junto a referentes del folclore como Algarroba.com, Los Chimeno y Los Mellizos Vilches, que no tardaron en reconocer su talento.