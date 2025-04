Un ex Backstreet Boys fue acusado nuevamente de violación: la denunciante afirma que contrajo cáncer uterino

Nick Carter, miembro de la reconocida boy band Backstreet Boys , enfrenta una n ueva y grave acusación por presunta agresión sexual. La denunciante, Laura Penly, presentó una demanda en la que asegura que el cantante la violó en su apartamento de Hollywood entre diciembre de 2004 y febrero de 2005, cuando ella tenía 19 años. La demanda también sostiene que Carter le transmitió una infección de transmisión sexual (ITS) que derivaron en un cáncer cervicouterino.

Penly asegura que le pidió a Carter usar protección, pero él se negó rotundamente , afirmando que estaba “limpio” de cualquier ITS. “Hasta ese momento, nunca había tenido relaciones sexuales sin protección”, dice en la demanda.

Nick Carter.jpg Nick Carter, miembro de la reconocida boy band Backstreet Boys, enfrenta una nueva y grave acusación por presunta agresión sexual. El Mundo

Cáncer tras el abuso

A consecuencia de las agresiones, Penly fue diagnosticada en julio de 2005 con clamidia, gonorrea y células precancerosas. Al mes siguiente recibió el diagnóstico de cáncer cervicouterino en etapa 2, que según ella se originó por el virus del papiloma humano (VPH) que Carter le había transmitido.

La demanda indica que Penly experimentó “angustia emocional severa, problemas físicos, dificultades en la intimidad y traumas complejos”, además de acoso por parte de fanáticos del cantante cuando comenzó a hablar públicamente del caso.

Penly solicitó una compensación económica superior a los 15.000 dólares y pidió que se realizará un juicio con jurado.

Backstreet Boys3.jpg Backstreet Boys Backstreet Boys

Carter lo niega todo

Los abogados del artista, Liane K. Wakayama y Dale Hayes, Jr., desestimaron las acusaciones y las calificaron como parte de una estrategia legal para dañar la imagen pública de Carter. En un comunicado oficial enviado a PUEBLO , señalaron: “Esto es más de lo mismo por parte de un grupo de conspiradores y sus abogados que continúan abusando del sistema judicial para tratar de arruinar a Nick Carter”.

Los letrados afirman que Penly estaría utilizando “el mismo guión predecible – esperar décadas hasta que Carter celebre un logro profesional y luego esconderse detrás de privilegios legales para hacer afirmaciones totalmente falsas”.

Además, sostuvieron que su cliente no tiene relación alguna con la denunciante: "Nick no recuerda haber conocido jamás a Laura Penly. Ciertamente nunca tuvo ninguna relación romántica o sexual con ella. Jamás".

Nick Carter2.jpg Los abogados del artista desestimaron las acusaciones y las calificaron como parte de una estrategia legal para dañar la imagen pública de Carter. El Mundo

Más denuncias y un documental en el medio

Con esto, ya son cuatro las mujeres que acusan a Nick Carter de agresión sexual. Las anteriores son Melissa Schuman (ex miembro de Dream), Ashley Repp y Shannon Ruth. Todas las denuncias comparten elementos similares.

La nueva acusación coincide con el estreno del documental The Carters: Hurts to Love You , dirigido por Soleil Moon Frye, que se lanzó el 15 de abril por Paramount+. La producción explora las luces y sombras de la familia Carter, marcada por la fama, las adicciones y las tragedias, como la muerte de tres de sus hermanos: Leslie (2012), Aaron (2022) y Bobbie Jean (2023).