Viviana Canosa reveló que aceleró su declaración en la Justicia por "presiones de poderosos".

En diálogo con Jorge Rial , Canosa sostuvo que “tenía pensado ir a Comodoro Py el miércoles”. Sin embargo, durante el estreno de la película “Mazel Tov”, reveló que su abogado, Juan Dragani, le recomendó: “Me parece que vamos a tener que ir mañana -este martes- porque esta gente, la involucrada, está haciendo llamados a personas muy poderosas para complicarte o embarrarte y que no llegues bien al miércoles”.

“Por esta razón, terminé -de ver la película-, él -Dragani- y su mujer me llevaron a casa donde terminamos por planear y cranear qué hacer. Ahí decidimos de común acuerdo estar preparados y listos para declarar frente al fiscal -Carlos- Stornelli en Comodoro Py. Fue muy fuerte declarar hoy”, añadió la periodista.

La comunicadora insinuó que personas allegadas al gobierno de Javier Milei se encuentran involucradas en la causa: “Hay muchos amigos de este gobierno. Cuando llamé a Patricia -ministra de Seguridad Bullrich- para que me de bola con el caso Loan, tampoco me devolvió el llamado. Es raro. No sabés bien a este gobierno qué le duele. El que quiere defender una causa justa o noble es cuestionado”.