La reacción de Costa a la grave denuncia de Viviana Canosa en su contra: "Es muy doloroso..."

“Hablé con la gente que producía Legalmente rubia. Me contaron que llegabas muy alcoholizada, que eras insoportable . No solo eso. Entrabas al camarín de uno de los bailarines y lo acosabas . Por lo menos, este pibe era mayor de edad”, disparó.

La respuesta de Costa tras las declaraciones de Viviana Canosa

Las palabras de la periodista no tardaron en generar repercusiones y Costa decidió responder ante las cámaras de LAM. Consultada por el notero del programa, la panelista mostró su sorpresa: “ No vi nada, estaba al aire. Es una acusación aberrante. ¿Qué te puedo decir? No vi nada y no sé nada. La verdad no sé”.