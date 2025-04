Jorge Rial se metió con todo en la guerra entre Viviana Canosa y Lizy Tagliani: "Muchos nerviosos..."

La polémica entre Viviana Canosa y Lizy Tagliani escaló en las últimas horas , y Jorge Rial decidió involucrarse con una publicación que no pasó desapercibida. El conductor se refirió al conflicto que se desató cuando Canosa acusó públicamente a la humorista de haberle robado y, además, la trató de desleal e ingrata .

Viviana, durante su programa, expuso un pasado compartido con Lizy , donde relató que la ayudó cuando falleció su madre . La periodista sostuvo que en ese momento de dolor, fue quien le tendió una mano y que, pese a eso, no recibió ningún gesto de gratitud.

“Además de la deslealtad y la ingratitud, están los temas de los menores . Yo nunca voy a decir nada que después no pueda sostener ante la Justicia”, lanzó Canosa, dejando entrever una acusación aún más grave, aunque sin brindar detalles.

Rial, con ese texto, no solo respaldó de manera implícita las declaraciones de Canosa, sino que sumó leña al fuego al mencionar posibles delitos graves que involucrarían a figuras del espectáculo. Aunque no dio nombres concretos, el mensaje se interpretó como una advertencia a aquellos que podrían estar implicados en las denuncias no reveladas por la conductora.

Mientras tanto, el tema sigue creciendo en los medios y en redes sociales, donde los usuarios se preguntan qué es lo que realmente se esconde detrás de las palabras de Canosa y por qué Rial eligió intervenir justo ahora. El periodista, acostumbrado a moverse en terreno polémico, parece haber decidido que este es un tema al que hay que prestarle atención.