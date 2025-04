Viviana Canosa relató como Lizy Tagliani solía robarle dólares de su cartera

Lizy Tagliani chocó mientras la entrevistaban Lizy Tagliani chocó mientras la entrevistaban

Las palabras de Viviana Canosa

“Me puse la bata y me quedé esperando en la bañera y vi cómo la señora Lizy Tagliani me estaba robando plata de la cartera, tironéandomela. (...) Era un sobre con dólares”, denunció Canosa sin medias tintas. También apuntó: “De mis pañuelos Hermès, cuando se fue de mi casa, de 30 me quedaron 10”.