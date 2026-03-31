Tributo a Miguel Mateos: la banda Gatos en la Ciudad se presenta este miércoles en 23 Ríos

En la antesala del feriado, aparece una cita que apela directamente a la memoria emocional del rock argentino. Este miércoles 1 de abril a las 22, el escenario de 23 Ríos Craft Beer será el punto de encuentro para Gatos en la Ciudad, untributo dedicado a la obra de Miguel Mateos, uno de los nombres más influyentes del pop-rock nacional de las últimas décadas.
La propuesta busca reactivar el repertorio de un artista que supo construir un cancionero popular atravesado por himnos generacionales. Canciones como “Cuando seas grande”, “Obsesión” o “Tirá para arriba” —inevitables en cualquier recorrido por su obra— vuelven a escena en clave de celebración y buena cerveza.
Es que el show busca combinar recital y experiencia: no se trata solo de escuchar, sino de habitar un clima. En ese sentido, el entorno de la cervecería juega un rol central. 23 Ríos Craft Beer se ha consolidado como uno de los espacios donde la música en vivo dialoga con la cultura cervecera artesanal.
La producción está a cargo de Dante Petricca Producciones, y las entradas anticipadas tienen un valor de $14.000. Dada la capacidad del lugar, se recomienda adquirirlas con antelación, en Entradaweb.com.ar, y después reservar una mesa al 261-5261046.