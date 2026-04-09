Tras luchar con una dura enfermedad, murió uno de los actores de Game of Thrones

El actor, que tuvo pocos minutos frente la pantalla tenía 35 años. La noticia la dio su esposa en redes sociales.

El actor Michael Patrick falleció a los 35 años luego de atravesar una dura batalla contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que le había sido diagnosticada en 2023. La noticia fue confirmada por su esposa, Naomi Sheehan, a través de un emotivo mensaje. De inmediato, la noticia se extendió en las redes sociales como en los medios de comunicación.

Según detalló Sheehan, el artista recordado por su papel en Game of Thrones murió en un hospital de Irlanda del Norte, acompañado por sus seres queridos. “Se fue en paz, rodeado de su familia y amigos”, expresó, al tiempo que agradeció el apoyo recibido durante los últimos años, marcados por la enfermedad.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Michael Patrick (@michaelpatrick314) En su despedida, Sheehan destacó en Instagram la fortaleza y la energía de Patrick, a quien describió como una persona vital, alegre y profundamente inspiradora. También recordó una frase que él solía citar, vinculada al valor de las cosas simples de la vida como el amor, la compañía y los pequeños momentos cotidianos.

La frase era la siguiente: “A Mick le encantaba esta cita de Brendan Behan, y ahora nos parece muy apropiada: ‘Lo más importante en la vida es tener algo que comer, algo que beber y alguien que te quiera’. Así que, no le des demasiadas vueltas. Comer. Beber. Amar".

Game of Thrones El actor de Game of Thrones venía luchando con una enfermedad desde 2023. Web La trayectoria del actor Formado en la Mountview Academy of Theatre Arts y graduado en Ciencias en la University of Cambridge, Michael Patrick desarrolló una carrera versátil en televisión y teatro. Además, participó en producciones como Game of Thrones, Blue Lights y Soft Border Patrol, entre otras.