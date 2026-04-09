Tras luchar con una dura enfermedad, murió uno de los actores de Game of Thrones

El actor Michael Patrick falleció a los 35 años luego de atravesar una dura batalla contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que le había sido diagnosticada en 2023. La noticia fue confirmada por su esposa, Naomi Sheehan, a través de un emotivo mensaje. De inmediato, la noticia se extendió en las redes sociales como en los medios de comunicación.
Según detalló Sheehan, el artista recordado por su papel en Game of Thrones murió en un hospital de Irlanda del Norte, acompañado por sus seres queridos. “Se fue en paz, rodeado de su familia y amigos”, expresó, al tiempo que agradeció el apoyo recibido durante los últimos años, marcados por la enfermedad.
En su despedida, Sheehan destacó en Instagram la fortaleza y la energía de Patrick, a quien describió como una persona vital, alegre y profundamente inspiradora. También recordó una frase que él solía citar, vinculada al valor de las cosas simples de la vida como el amor, la compañía y los pequeños momentos cotidianos.
La frase era la siguiente: “A Mick le encantaba esta cita de Brendan Behan, y ahora nos parece muy apropiada: ‘Lo más importante en la vida es tener algo que comer, algo que beber y alguien que te quiera’. Así que, no le des demasiadas vueltas. Comer. Beber. Amar".
La trayectoria del actor
Formado en la Mountview Academy of Theatre Arts y graduado en Ciencias en la University of Cambridge, Michael Patrick desarrolló una carrera versátil en televisión y teatro. Además, participó en producciones como Game of Thrones, Blue Lights y Soft Border Patrol, entre otras.
A pesar del avance de la enfermedad, nunca se alejó de su vocación. De hecho, en 2024 logró un hito al convertirse en el primer actor con discapacidad en interpretar a Ricardo III en Irlanda, una actuación que fue ampliamente reconocida por la crítica y le valió un importante premio teatral en el año 2025.
No cabe duda que la historia de Michael Patrick deja una huella tanto en la industria como en quienes lo conocieron, no solo por su talento, sino también por la actitud con la que enfrentó la adversidad hasta el final.