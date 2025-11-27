Todos los ganadores de los Martín Fierro de Cable 2025

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) entregó este jueves 27 de noviembre los Premios Martín Fierro de Cable 2025. Se trata de una ceremonia que reúne a lo más destacado de la producción televisiva del año 2024 en más de 30 categorías.
Los nominados fueron anunciados hace diez días en un programa especial emitido por C5N, señal que también está a cargo de la transmisión oficial de la gala. El evento tiene lugar en el Goldencenter de la Ciudad de Buenos Aires y cuenta con la conducción de Lizy Tagliani y Juan di Natale, quienes dieron inicio formal a la noche a las 21.20.
Más de 800 invitados —entre protagonistas, figuras del medio y miembros de Aptra— participan de la celebración y aguardan por los ganadores elegidos por el jurado de la entidad.
Minutos después de la apertura, los conductores recibieron al presidente de Aptra, Luis Ventura, quien ofreció unas breves palabras antes del comienzo de la premiación. “Una noche muy emotiva para mí, particularmente”, expresó, y subrayó que este galardón “se ganó un lugar destacado” dentro de la industria.
Al final de su intervención, Ventura puso en valor el rol de la televisión por cable en la actualidad. “Es el sistema de comunicación más poderoso del mundo. Nadie te va a dar la impronta y la rapidez de la noticia”, destacó.
El menú de los famosos
La cena se sirvió en medio de la ceremonia en vivo. El plato que generó mayor expectativa fue el postre, una reversión de un clásico con ingredientes de alta pastelería.
EL MENU COMPLETO
Entrada: Lasagna de manzana con fonduta de quesos y zaalouk.
Plato Principal: Lomo con papines, crocante de panceta y salsa cremosa.
Postre: Volcán de dulce de leche con centro de Nutella y helado de crema.
El plato principal, con lomo y papines, representó la opción más clásica de la cena. Por otra parte, la entrada (lasagna de manzana con zaalouk, una ensalada marroquí) y el volcán de dulce de leche con centro de Nutella como postre, aportaron el toque gourmet y dulce de la noche.
Embed
Primer momento especial de la noche | Los momentos más virales de la TV por cable, de la mano de Claudio Orellano
Shell — Campaña Aniversario 110 años (DON by Havas)
NOTICIERO
El noticiero (Eduardo Feinmann – LN+)
El diario (Daniela Ballester – Julián Guarino)
TN de noche (Franco Mercuriali – TN)
Último momento (CRÓNICA HD)
CRONISTA/MOVILERO
Adrián Salonia – (C5N)
Manuel “Manu” Jove (TN)
Rodrigo Porto (LN+)
INTERÉS GENERAL SEMANAL
Chicas pochocleras (Fernanda Arena y Barbie Simons – C5N)
Dicen que dicen (Alberto Lotuf – METRO)
Gps (Rolando Graña – A24)
Mi mejor versión (Vani Balena – CIUDAD MAGAZINE)
Sobredosis de tv (Mariano Hamilton y Carla Czudnowsky – C5N)
Embed
Graña, sin vueltas, dejó claro que el periodismo no se vende. "Vamos a seguir haciendo nuestro laburo, no nos importa si nos odia un presidente." La verdad no se negocia.#MartínFierropic.twitter.com/Qsjs31tMFS