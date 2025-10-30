30 de octubre de 2025 - 19:37

Stephanie Demner reveló lo peor que le hizo su ex pareja y conmocionó a todos sus seguidores

La reconocida influencer dio detalles de cómo era su vínculo con los celos en sus relaciones anteriores.

La prenda chic by Gucci que elige Stephanie Demner para viajar en avión.
La prenda chic by Gucci que elige Stephanie Demner para viajar en avión.

Foto:

Por Redacción Espectáculos

Leé además

Martín Pepa junto a Pampita.

Inesperado: la revelación de Pampita sobre la nueva etapa en su relación con Martín Pepa

Por Redacción Espectáculos
Ayudan a madres vulnerables y les donaron una casa para fabricar y vender sus propias pastas

Ayudan a madres vulnerables y un socio de Pampita les donó una casa para fabricar y vender sus propias pastas

Por Ignacio de la Rosa
Así luce hoy la hija de Stephanie Demner y Guido Pella
Así luce hoy la hija de Stephanie Demner y Guido Pella
Así luce hoy la hija de Stephanie Demner y Guido Pella

La confesión de Stephanie Demner

Demner expuso que, en una relación pasada, respondió a indicios de desconfianza con acciones directas sobre el espacio íntimo de su expareja. Usó su cuenta de Facebook para dirigir mensajes hacia mujeres vinculadas con él. Durante la entrevista reconstruyó el clima que llevó a esa reacción, donde comentó algunos gestos cotidianos que interpretó como ocultamiento. La modelo encuadró esos actos dentro de un proceso personal que más tarde reconoció como tóxico.

Embed - STEPHANIE DEMNER: “Si fuese la dueña de Disney, viviría ahí”

La modelo explicó el mecanismo que le disparaba sospecha: observar el celular boca abajo la llevó a inferir que su pareja le ocultaba algo. Afirmó: “Uno se vuelve tóxico. Es como que no desconfiás, pero si la otra persona te pone el celular de lado, decís: ‘¿Qué tenés que esconder?’”.

Añadió un ejemplo concreto: “Una vez le llené a una expareja todo el departamento de cal y arena. Toda la cama, toda la habitación, todo. Y le puse un muy lindo estado en Facebook, dedicado a todas las chicas que tenía ahí. Pero cero tóxica”. Desde el humor, reconoció el rasgo extremo.

Sostuvo que en esa etapa, cuando salía de after con Di Caprio y Rihanna, comenzaron a aparecer estímulos que intensificaron su sospecha. Comentó: “Me hacían desconfiar y yo me volví una tóxica loca”.

Stephanie Demner y Guido Pella compartieron fotos del rostro de su hija Ari
Stephanie Demner y Guido Pella compartieron fotos del rostro de su hija Ari
Stephanie Demner y Guido Pella compartieron fotos del rostro de su hija Ari

Su trayectoria profesional

En la conversación también emergió su trayectoria vital y laboral. Se describió como capaz de explorar múltiples dominios. Sostuvo: “No hay nada que no haya hecho en mi vida”. Comentó su experiencia siendo un cinturón negro en taekwondo, el modelaje y la construcción de su presencia digital.

Stephanie Demner, posó con diversos bikinis
Stephanie Demner, posó con diversos bikinis
Stephanie Demner, posó con diversos bikinis

Demner está casada con el extenista Guido Pella y tienen una hija, Arianna. La pareja realizó dos celebraciones en 2024. El 13 de diciembre organizaron una ceremonia diurna en Devoto, con dress code blanco. La influencer usó un vestido corto blanco, minimalista, de tirantes finos y escote marcado.

El 20 de diciembre celebraron una segunda fiesta en los salones del Faena con 250 invitados, entre quienes asistieron Cande Ruggeri, Julieta Puente, Valentina Salezzi y Lizardo Ponce. Un mes antes, Demner viajó a Tailandia con Carolina Pampita Ardohain, Jimena Barón, Zaira Nara y Juli Poggio; visitaron el templo Wat Pho, donde se encuentra el Buda Reclinado.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cachete Sierra bromeó con su plato nombrando a Pampita.

El chiste de Cachete Sierra sobre Pampita en MasterChef Celebrity que sorprendió a todos: "A Caro la..."

Por Agustín Zamora
Un nuevo capítulo de la batalla mediática: Mauro Icardi arremetió contra Wanda Nara y aseguró que voy por todo y contra todos.

Mauro Icardi vuelve a enfrentar a Wanda Nara con un pedido millonario: "Más de 800 millones..."

Por Redacción Espectáculos
Luego de las especulaciones de convivencia de la pareja de Lamine Yamal y Nicki Nicole, crecen los rumores de infidelidad del jugador en una fiesta en Milán con una modelo. 

Rumores de infidelidad: Lamine Yamal habría engañado a Nicki Nicole con una modelo

Por Redacción Espectáculos
 Sydney Sweeney cruzó los límites con un vestido transparente 

La actriz Sydney Sweeney cruzó los límites con un vestido transparente y se llevó todas las miradas

Por Redacción Espectáculos