Stephanie Demner reveló lo peor que le hizo su ex pareja y conmocionó a todos sus seguidores

Demner expuso que, en una relación pasada, respondió a indicios de desconfianza con acciones directas sobre el espacio íntimo de su expareja. Usó su cuenta de Facebook para dirigir mensajes hacia mujeres vinculadas con él. Durante la entrevista reconstruyó el clima que llevó a esa reacción, donde comentó algunos gestos cotidianos que interpretó como ocultamiento. La modelo encuadró esos actos dentro de un proceso personal que más tarde reconoció como tóxico.
Embed - STEPHANIE DEMNER: “Si fuese la dueña de Disney, viviría ahí”
La modelo explicó el mecanismo que le disparaba sospecha: observar el celular boca abajo la llevó a inferir que su pareja le ocultaba algo. Afirmó: “Uno se vuelve tóxico. Es como que no desconfiás, pero si la otra persona te pone el celular de lado, decís: ‘¿Qué tenés que esconder?’”.
Añadió un ejemplo concreto: “Una vez le llené a una expareja todo el departamento de cal y arena. Toda la cama, toda la habitación, todo. Y le puse un muy lindo estado en Facebook, dedicado a todas las chicas que tenía ahí. Pero cero tóxica”. Desde el humor, reconoció el rasgo extremo.
Sostuvo que en esa etapa, cuando salía de after con Di Caprio y Rihanna, comenzaron a aparecer estímulos que intensificaron su sospecha. Comentó: “Me hacían desconfiar y yo me volví una tóxica loca”.
Su trayectoria profesional
En la conversación también emergió su trayectoria vital y laboral. Se describió como capaz de explorar múltiples dominios. Sostuvo: “No hay nada que no haya hecho en mi vida”. Comentó su experiencia siendo un cinturón negro en taekwondo, el modelaje y la construcción de su presencia digital.
Demner está casada con el extenista Guido Pella y tienen una hija, Arianna. La pareja realizó dos celebraciones en 2024. El 13 de diciembre organizaron una ceremonia diurna en Devoto, con dress code blanco. La influencer usó un vestido corto blanco, minimalista, de tirantes finos y escote marcado.
El 20 de diciembre celebraron una segunda fiesta en los salones del Faena con 250 invitados, entre quienes asistieron Cande Ruggeri, Julieta Puente, Valentina Salezzi y Lizardo Ponce. Un mes antes, Demner viajó a Tailandia con Carolina Pampita Ardohain, Jimena Barón, Zaira Nara y Juli Poggio; visitaron el templo Wat Pho, donde se encuentra el Buda Reclinado.