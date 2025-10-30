Stephanie Demner reveló lo peor que le hizo su ex pareja y conmocionó a todos sus seguidores

La reconocida influencer dio detalles de cómo era su vínculo con los celos en sus relaciones anteriores.

Stephanie Demner es una de las influencers que más ha cautivado a sus seguidores. En una entrevista recientecon Nico Barral, la modelo confesó el tenso momento que vivió con una de sus ex parejas, situación que la llevó a considerarse a ella misma como “una tóxica“.

La confesión de Stephanie Demner Demner expuso que, en una relación pasada, respondió a indicios de desconfianza con acciones directas sobre el espacio íntimo de su expareja. Usó su cuenta de Facebook para dirigir mensajes hacia mujeres vinculadas con él. Durante la entrevista reconstruyó el clima que llevó a esa reacción, donde comentó algunos gestos cotidianos que interpretó como ocultamiento. La modelo encuadró esos actos dentro de un proceso personal que más tarde reconoció como tóxico.

Embed - STEPHANIE DEMNER: “Si fuese la dueña de Disney, viviría ahí” La modelo explicó el mecanismo que le disparaba sospecha: observar el celular boca abajo la llevó a inferir que su pareja le ocultaba algo. Afirmó: “Uno se vuelve tóxico. Es como que no desconfiás, pero si la otra persona te pone el celular de lado, decís: ‘¿Qué tenés que esconder?’”.

Añadió un ejemplo concreto: “Una vez le llené a una expareja todo el departamento de cal y arena. Toda la cama, toda la habitación, todo. Y le puse un muy lindo estado en Facebook, dedicado a todas las chicas que tenía ahí. Pero cero tóxica”. Desde el humor, reconoció el rasgo extremo.

Sostuvo que en esa etapa, cuando salía de after con Di Caprio y Rihanna, comenzaron a aparecer estímulos que intensificaron su sospecha. Comentó: “Me hacían desconfiar y yo me volví una tóxica loca”.