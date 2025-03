"Sí, tengo miedo": las palabras del padre Jésica Cirio debido de la polémica situación de la modelo

“Es lógico que me preocupo por ella”, afirmó , aunque recordó que llevan más de una década sin contacto. Según relató, intentó comunicarse con su hija en su cumpleaños enviándole mensajes por Instagram y X, pero no obtuvo respuesta . “Estoy bloqueado . En Instagram creo que lo recibe”, comentó.

image.png El padre de Jésica Cirio habló sobre el distanciamiento con su hija.

Cirio también recordó que no pudo asistir a los casamientos de su hija con Martín Insaurralde ni con Elías Piccirillo. Respecto a su distanciamiento, señaló que su relación cambió tras su separación en 2008. “La niñez de ella fue perfecta. Era una familia perfecta. Todo esto empezó cuando me separé. Me genera mucha tristeza porque no tengo la posibilidad de hablar con ella”, expresó.