Se profundiza la polémica: Migue Granados respaldó a Eduardo Feinmann en medio de su pelea con Nati Jota

La polémica estalló luego de la entrevista que realizó la comunicadora a la abogada Agostina Páez, quien fue imputada por racismo en Brasil.

Granados se cansó de los mensajes de Samid y le respondió fiel a su estilo. (Instagram @miguegrana).

La controversia por la entrevista que Nati Jota realizó en el canal de streaming Olga a Agostina Páez sumó un nuevo capítulo tras la intervención de Migue Granados, quien coincidió en parte con las críticas expresadas por Eduardo Feinmann. El caso, que gira en torno a la exposición mediática de la joven imputada por racismo en Brasil, continúa generando gran controversia.

"No soy racista": el descargo de Agostina Páez y la respuesta de Feinmann “No soy racista”: el descargo de Agostina Páez y la respuesta de Feinmann. El comentario de Migue Granados Granados fue consultado en el programa Puro Show y allí diferenció el enfoque del ciclo de Nati Jota respecto a otros contenidos del canal. Señaló que el programa de la conductora tiene una impronta ligada a la actualidad y defendió su capacidad profesional: “Nati es comunicadora, estudió”. En esa línea, consideró que la entrevista respondía a un interés periodístico legítimo, dado el nivel de exposición del caso.

Embed EL ENOJO DE FEINMANN CON NATI JOTA Y LA ENTREVISTA A AGOSTINA PÁEZ#Intrusos26Años @intrusos pic.twitter.com/K9YCT6Narc — América TV (@AmericaTV) April 7, 2026 Al analizar el contenido de la nota, destacó que se realizó sin banalizar la situación ni buscar mejorar la imagen de la entrevistada: “Le hicieron una nota con altura, no lo banalizaron, no le lavaron la imagen. Para mí estuvo a la altura”. Sin embargo, también cuestionó algunas declaraciones de Páez durante la entrevista, al considerarlas poco estratégicas en un contexto donde su figura ya enfrenta un fuerte rechazo social.

Coincidencias y matices frente a las críticas Granados también se refirió directamente a Feinmann, quien había cuestionado con dureza la decisión de darle espacio mediático a la abogada. Lejos de desmarcarse, expresó afinidad con su postura, aunque marcó diferencias en las formas. Reconoció que el periodista realizó una entrevista confrontativa y, aun así, sostuvo: “Yo lo banco igual... A mí me simpatiza”.

Nati Jota a desobedeció a sus médicos porque no aguantó "la presión social" redes Uno de los puntos donde sí admitió un error fue en la promoción inicial del contenido. Según explicó, la comunicación previa generó confusión y no reflejó el tono real de la entrevista: “El banner fue un error. Parecía otra cosa. Después lo corregimos y lo hicimos más periodístico”.