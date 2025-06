Se conoció la terrible traición que Denisse González le hizo a Bautista en la final de Gran Hermano

En una entrevista con la revista Gente, Denisse contó cómo fue ese momento de tensión emocional que pudo haber cambiado el rumbo de la relación . “Yo había prometido que mientras él estuviera en la casa, no iba a conocer a su familia para que no se sienta presionado cuando saliera”, explicó . Pero la historia dio un giro inesperado un día antes de la gran final.

Durante los meses que Bautista estuvo encerrado en la casa de Gran Hermano, Denisse evitó tener contacto con su familia. Habían acordado que no lo haría para no generar presiones cuando él saliera del juego. El pacto era claro: si Bautista decidía no continuar con la relación, no habría vínculos previos que lo condicionaran.