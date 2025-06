Rumores de distanciamiento: la China Suárez canceló su viaje a Turquía con Mauro Icardi

La China Suárez no se mudará por ahora a Turquía con Mauro Icardi , pese a los rumores y preparativos previos, debido a compromisos laborales en Argentina . También trascendieron posibles tensiones en la relación vinculadas a supuestas exigencias del futbolista sobre su entorno personal.

"No son conscientes": la hermana de Mauro Icardi salió en defensa de la China Suárez

Aunque la relación entre la China y Mauro Icardi parecía avanzar con rapidez hacia la consolidación, un dato reciente alteró las proyecciones: finalmente, la actriz no se instalará en Turquía junto a su pareja, al menos en el corto plazo. Si bien inicialmente se especuló con una inminente mudanza a Estambul, fuentes cercanas confirmaron que la agenda profesional de Suárez en Argentina frenó esa posibilidad. Entre los compromisos más relevantes está el estreno de En el barro, spin off de El Marginal, previsto para agosto.

Este cambio en los planes abrió nuevas lecturas sobre el estado de la relación. La postergación no implica necesariamente una ruptura ni un distanciamiento, pero sí crea incertidumbre sobre la dinámica futura del vínculo. La actriz, madre de tres hijos, optaría por una modalidad de viajes esporádicos a Estambul, en vez de establecerse allí a tiempo completo, al menos mientras duren sus proyectos actuales.

Paralelamente, en el programa A la tarde, la panelista Cora Debarbieri señaló otro foco de tensión en la pareja. Según su información, algunas personas del círculo íntimo de Suárez habrían sido desplazadas tras el inicio de su relación con Icardi. “Desde que Mauro entró en la vida de la China Suárez , las cosas comenzaron a cambiar, y cambiaron tanto que el entorno no está ”, afirmó Debarbieri.

China Suárez y Mauro Icardi.jfif

Debarbieri sugirió que Icardi habría expresado incomodidades respecto a determinadas personas del entorno de Suárez y que la actriz, en esta ocasión, habría aceptado limitaciones que no había permitido en relaciones anteriores. “Quizás Mauro le expresó a la China sus ganas de tener más intimidad, momentos más privados entre ellos. El problema es que, con sus anteriores parejas, esto no ocurría porque la China seguía siendo ella y no le imponían condiciones”, señaló. Si bien en redes sociales ambos se muestran felices y cercanos, la falta de definiciones claras sobre el futuro inmediato y la desaparición de figuras clave del entorno de Suárez abren interrogantes sobre el rumbo real de la pareja.