"No son conscientes": la hermana de Mauro Icardi salió en defensa de la China Suárez

Luego sugirió que su antigua cuñada podría estar detrás de estas campañas de odio: “A mí desde 2018 a 2020 me estuvieron acosando por redes , y sé quién fue. Me lo han dicho. Ahora son miles de bots que mandan mensajes. ¿Quién va a ser? Mi ex cuñada. Ahora está pasando lo mismo con Eugenia”.

La ex participante de Gran Hermano también respondió preguntas de seguidores en Instagram. Al ser consultada sobre por qué critica a Wanda, Ivana respondió: “No es que hable mal. Hablo de las cosas que me hizo e hizo en general, porque las repite y no me extraña que lo haga. Ella no tiene nada que decir de mí porque nunca le hicimos nada, ni mi familia ni yo”.

Luego detalló una larga lista de episodios de maltrato: “Me hizo defenestrar en prensa, me denunció (quedó archivada porque no tenía ningún tipo de sentido), me acosó con bots insultándome a mí, a mi expareja y a todo mi entorno, insultó a mi madre, cuando aparecí en la TV italiana llamó desquiciada a muchas personas para saber quién me había llevado, mintió públicamente sobre mi familia para quitarme razón (con cosas que vivimos mi hermano Guido y yo, no ella)”.

Ivana Icardi furiosa con Wanda Nara: "¿Cuándo dejará de ser tan mitómana?"

Un mes antes, Ivana ya había manifestado su intención de conocer a la China Suárez, donde destacó el impacto positivo que, según ella, tiene en la vida de su hermano. “Claro que tengo ganas de conocerla, ella ya lo sabe”, dijo entonces, y agregó: “Le está haciendo MUY bien a Mauro. Siempre dije que la mirada de mi hermano durante estos años atrás era de tristeza e incomodidad”. Cerró con una crítica implícita a Nara: “Me alegro de que se apoyen, porque con la cantidad de barbaridades que se inventan y lo que ha vivido todos estos meses, no se lo deseo a nadie”.