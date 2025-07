Rumores de casamiento: el inesperado comentario de La Joaqui a Luck Ra

Quién es la ex Gran Hermano que confirmó en LAM que esta embarazada: "Después del programa"

Su interpretación convenció a tres jurados: Luck Ra , Ale Sergi y Juliana Gattas . Luego de optar por integrar el equipo del debutante cordobés, el participante pidió volver a tomar el micrófono. Entonces reveló que su pareja estaba en el público y, con una caja en mano, se arrodilló para pedirle casamiento. Nicolás Occhiato, conductor del ciclo , la subió al escenario y ofició de testigo de una escena íntima convertida en televisión en vivo. Aunque la respuesta inicial no se escuchó, ella confirmó con un abrazo y una frase: “Obvio que sí”.

Luck Ra, que también atraviesa su primera experiencia como coach, celebró la incorporación de Michael con humor en redes sociales. Comparándose con el personaje Burro de Shrek, ironizó sobre su lugar entre figuras consagradas: “Yo esperando que me elijan, al lado de gente que tiene de trayectoria lo que yo tengo de años ”.

Compartió una imagen del personaje animado y escribió: “Lo primero que ve un participante apenas me doy vuelta”. Tras la propuesta de casamiento, redobló la broma: “Se casó el tipazo #LaVozArgentina. Más Team Burro que nunca”. La Joaqui, su pareja y también jurado, le respondió con una frase ambigua: “Yo también me quiero casar. No sé, digo”.