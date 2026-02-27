Ricardo Montaner confesó que quiere hacer su último concierto en Argentina: "Si Dios quiere"

El cantante dialogó en el programa Corta por Lozano sobre el presente del tour y la nueva fecha prevista para su show.

Ricardo Montaner confirmó que proyecta cerrar su gira internacional “El último regreso” en Argentina tras concretar su tercer show agotado en el Movistar Arena. El anuncio surgió durante una entrevista concedida antes de su presentación en Buenos Aires. El artista atraviesa una etapa de alta convocatoria en el país, donde mantiene un vínculo sostenido con el público local.

El cantante dialogó en el programa Corta por Lozano sobre el presente del tour y la nueva fecha prevista para el 8 de marzo en el mismo estadio porteño.

El deseo de un cierre definitivo en Buenos Aires Durante la conversación con Vero Lozano, Montaner expresó con claridad su intención de que el último concierto de la gira tenga sede argentina. “Tú sabes que mi idea, si Dios quiere, es en dos años cuando termine el tour, volver en dos años para rematar, para hacer el último concierto del último regreso. Yo quiero que sea aquí en Argentina”, afirmó.

Ante la reacción de sorpresa de la conductora, quien interpretó que se trataba de un retiro, el músico respondió con ironía: "No, que no me voy. Esa es la misión, pero tengo que ir a trabajar, tengo que ir de gira. Por mí me quedo en Buenos Aires comiendo tortitas negras, muy feliz". La aclaración disipó cualquier lectura sobre una despedida definitiva de los escenarios.

Vida cotidiana en la ciudad durante la gira Montaner explicó que durante su estadía en Buenos Aires prioriza un esquema más doméstico. Señaló que la productora Fénix gestionó el alquiler de una casa para evitar la rutina hotelera. “La producción de mi show, la gente de Fénix, me consiguió una casa muy bonita. A mí no me gusta tanto llegar a hoteles, entonces me gusta más hacer vida de casa”, detalló.