Crecen los rumores de separación entre Stefi Roitman y Ricky Montaner: qué dijo la actriz

Wanda Nara, picante contra Mauro Icardi por el encuentro de sus hijas con la China Suárez: "No era una..."

Frente a esa situación, Majo Martino no dudó en consultarle directamente: "¿Seguís bien en pareja?", a lo que Stefi respondió con una sonrisa y absoluta firmeza: " Sí. Súper feliz, enamorada. Y lo extraño, te digo la verdad".

El distanciamiento entre ella y Ricky Montaner

La distancia, explicó Stefi, forma parte del funcionamiento de su matrimonio con Ricky Montaner. "Nos vemos mucho, nos acompañamos mucho. Pero a veces los viajes se cruzan", señaló. Además comentó: "Yo he estado tres semanas en Buenos Aires, que Rick no podía venir. Porque él está con sus giras, con su show. Está con emprendimientos, proyectos, con un montón de cosas", comentó, describiendo el ritmo intenso de su esposo. Entre risas, lo definió con afecto: "Es un toro mi esposo. O sea, no para".