Wanda Nara, picante contra Mauro Icardi por el encuentro de sus hijas con la China Suárez: "No era una..."

Sin embargo, la situación terminó envuelta en polémica porque la revinculación quedó suspendida de manera indefinida luego de que Mauro Icardi no cumplió con una de las condiciones fijadas por el Ministerio Público Tutelar que establecía que el encuentro inicial con las menores debía realizarse sin la presencia de su pareja actual, Eugenia “la China” Suárez.

Wanda, en diálogo con LAM , se mostró visiblemente afectada por lo ocurrido y cuestionó la actitud del futbolista. “Me pone mal por todo el tiempo que gastó el Ministerio Público Tutelar, toda la gente involucrada, mis hijas, yo. Ellas dejaron su actividad de los martes y siento que fue una pérdida de tiempo. Me lastima mucho que se haya arruinado el trabajo de gente y la ilusión de mis hijas ”, expresó con dolor.

Al referirse a cómo vivieron el fin de semana las niñas, Wanda dejó en claro que la experiencia no fue la que esperaban. “ Volvieron sorprendidas porque para esta revinculación ellas tenían planes que hicieron y nada fue como lo soñaron . Cada uno se maneja como quiere, pero fue difícil, obviamente son chicas, la habrán pasado bien, pero lo quieren ver, entonces es un dolor muy grande que ahora acompaño con mis hijas”, explicó.

La empresaria también se refirió a la presencia de personas ajenas al entorno habitual de las niñas durante la estadía en la casa de su padre. Según indicó, en el lugar se encontraban amigos y familiares de la China Suárez , personas que las menores no conocían.

Wanda Nara se reencontró con sus hijos.jpg

“No era una fiesta, tenía que ser una revinculación con mis hijas. No habían amigos que ellas conocen del papá, era toda gente nueva y externa entonces creo que si hace tantos meses que no ve a sus hijas hubiera estado bueno que priorice esto”, señaló.

Por último, Wanda lamentó haber estado fuera del país en un momento clave. Reveló que se perdió el acto escolar de una de sus hijas y que eso la afectó profundamente. “Yo me fui tranquila pensando que él podía asistir y fue una angustia enorme recibir de parte de las mamás, y el mismo colegio, que ninguno de los dos papás estaban. Si hubiera sabido que esto pasaba no tomaba el compromiso laboral”, concluyó.