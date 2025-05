Cómo evoluciona la salud de L-Gante: tuvo que someterse a análisis de sangre

Luego de numerosos rumores acerca de su estado de salud y posibles problemas de adicciones, L-Gante decidió salir al cruce con un mensaje categórico en redes sociales . Desde su cuenta de Facebook, publicó: “Hoy me hice el estudio de orina y sangre. ¿Y saben qué? Cero drogas y sustancias, papá”.

De esta manera negó cualquier sospecha sobre consumo de sustancias ilegales. No conforme con esa aclaración, remató su descargo con humor: “A casa los que hablaban giladas. Quiero ver si ahora los medios dicen eso. Lo único que encontraron es flow”. Cerró su posteo advirtiendo: “Y no me inviten a festejar porque es para cag...”.