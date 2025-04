Wanda Nara confesó todo: cuántas casas tiene a su nombre y cómo es su nueva vida sin L-Gante

Las confesiones de Wanda Nara

Ante la consulta de una seguidora que le preguntó si no le daba bronca tener que hacerse cargo de todo y cómo hacía para no morir de impotencia, Wanda fue contundente: “Siempre me hice cargo de todo. Y me ocupo de mis más de 30 propiedades, 5 hijos, 10 mascotas, 15 autos, puedo con eso y con todo lo que me seguiré comprando y teniendo SOLA”. Esa última palabra, escrita en mayúsculas, no fue casual.