Quién es Rossella Della Giovampaola, la pareja de Gustavo Yankelevich y su mayor sostén emocional

Della Giovampaola nació en la región italiana de la Toscana , en una familia con pasión por la moda, el arte y estudió teatro. " Luego de recibirme la posibilidad de viajar a Buenos Aires, a una pasantía en la embajada italiana... y me enamoré. El amor hizo que me quedara en Argentina”, contó ella en la revista Gente.

Gustavo Yankelevich Gustavo Yankelevich junto a María, la hija de su pareja. Web

Y recordó cuál fue el gesto de amor que tuvo Gustavo Yankelevich que los unió aún más poco antes de la muerte de Romina Yan: "Me estaba yendo a Italia, él me acompañó al aeropuerto y me dijo que si hubiera tenido el pasaporte se subía al avión conmigo. A la semana, viajó a verme. ¡Sacó toda la artillería! Era imposible no derretirse. A los tres meses murió Romina. Por supuesto que ese dolor nos unió todavía más", contó movilizada.