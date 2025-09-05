5 de septiembre de 2025 - 21:15

Quién es Euge Quevedo, la cantante del Himno Nacional de la que todos hablaron en la despedida de Messi

La cantante fue elogiada y criticada en redes sociales por su interpretación. Tras el debate, la artista se defendió y explicó los nervios del momento.

Euge Quevedo asumió el desafío de interpretar el Himno Nacional a capela en la última presentación de Lionel Messi en el país.&nbsp;

Euge Quevedo asumió el desafío de interpretar el Himno Nacional a capela en la última presentación de Lionel Messi en el país. 

En el centro del estadio Monumental, Euge Quevedo, de 33 años, asumió el enorme desafío de interpretar las estrofas del Himno a capela, sin música. En minutos, su nombre se convirtió en tendencia en redes sociales, donde su interpretación generó un debate de opiniones divididas.

Poco después, la propia cantante relató la enorme presión que sintió: “Cuando me paré ahí y miré para el frente, lo primero que dije fue: ‘¿qué hago acá? ¿quién me mandó a venir acá?’”, reveló, admitiendo que sintió pánico y una gran tensión en el pecho y la garganta. Su miedo más grande era emocionarse y no poder cantar. “Sentí que mi respiración no era la adecuada. Fue un desafío gigante”.

Muchos usuarios en redes elogiaron su valentía y entrega, con comentarios como “Orgullo cordobés” y “Pedazo de voz”. Para ellos, su interpretación fue un momento genuino y conmovedor. “Me emocioné hasta las lágrimas, muchas gracias Euge”, escribió un usuario. " Euge Quevedo es una chica que tiene una de las mejores voces de argentina" agregó otro.

Sin embargo, otros criticaron la versión poco convencional de la canción patria, con comentarios negativos como: “Parece un karaoke de sábado por la noche” o "che como la caga que el himno argentino lo cante cualquiera loco, pongan el video de youtube subido hace 15 años que suena muchisimo mejor" criticaron usuarios.

La respuesta de la cantante

Euge Quevedo luego de su performance no esquivó las críticas a través de sus historias de Instagram, se refirió al momento: “Soy muy autocrítica y siento que podría haber estado mejor en cuanto a los nervios. Claramente, si no hubiese estado tan nerviosa, hubiese tenido quizás otro rendimiento”.

La cantante explicó que el estilo de su interpretación era el suyo, el de la música popular, y que no era su intención hacer una versión lírica. También pidió empatía, revelando la angustia y el estrés que sufrió antes de salir al campo. “Es super fácil pararse como espectador y opinar... Pero detrás de todo eso hay un ser humano que está pasando por una angustia, por un estrés, por una crisis”, admitió.

A pesar de todo, Euge se mostró orgullosa y agradecida. Con el estómago cerrado por los nervios, confesó que su mayor temor era no poder cantar. “Lo bueno es que yo tenía miedo de emocionarme, de llorar y que no salga nada, y no pasó. Eso es un punto a favor”. Concluyó asegurando que es una experiencia que “queda para toda la vida” y que lo que más la emociona es “escuchar mi voz y ver la cara de Messi”.

