Quién es el joven con el que la Princesa Leonor se "divierte" en Brasil: considerado un chico malo

Este hecho hace que el joven se enfrente a un verdadero problema : “Hay más detalles, más fotografías”, contó Alejandro Rodríguez en el espacio vespertino de Telecinco. Todo el mundo desea conocer lo ocurrido entre la futura reina y este joven que, por el momento, no ha sido identificado.

image.png La princesa Leonor fue vista a los besos en Brasil y desató un disturbio. Web

Aunque las imágenes no muestran el beso explícitamente, el fotógrafo Fred Pontes, que captó las fotografías, asegura haber sido testigo de este apasionado momento entre la Princesa Leonor y este chico.

"Yo hice las fotos de Leonor. Estaba fotografiando un evento y los guardaespaldas de la futura heredera al trono me pidieron que parara. Me pidieron que las borrara y las borré, pero luego las recuperé. Tengo doce fotos y también vi cómo un chico de camisa azul le dio un beso en la boca de ella. Declaro que vi el beso. Después me expulsaron de la fiesta", cerró.