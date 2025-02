Quién espera a la Princesa Leonor en su llegada a Estados Unidos: la reina Letizia se opone

La visita de la princesa Leonor a Estados Unidos está siendo seguida de cerca por los medios de comunicación. Su presencia en el continente americano ha generado gran interés, y este encuentro con su abuela no ha pasado desapercibido. A quién no le gusta todo esto es a Letizia, que deberá ver como su hija de expone acompañada con la madre de su marido, con quien la relación no es del todo buena.