Qué fue de la vida del cantante de Gangnam Style: fue detenido por obtención de medicamentos sin receta

En julio de 2012 , un videoclip protagonizado por un cantante surcoreano desconocido para el gran público internacional irrumpió en internet con una coreografía caricaturesca y un estribillo ininteligible para buena parte del planeta. Gangnam Style , del artista Park Jae-sang, conocido como Psy , fue subido a YouTube el 15 de julio de ese año y, en cuestión de semanas, se convirtió en un fenómeno global.

Se trató del primer video en alcanzar 1.000 millones de vistas en la historia de la plataforma , marcando un antes y un después en la forma en que la industria musical comprendía la viralidad y el poder de internet.

A partir de entonces, la vida de Psy cambió para siempre. Pero el éxito abrumador también vino acompañado de consecuencias complejas y duraderas.

Más de una década después del fenómeno, Psy reside nuevamente en Seúl, en la zona norte del río Han . Fue criado en el área de Gangnam , aunque, según relató a The New York Times, ya no pasa mucho tiempo en ese barrio.

El cantante de 47 años fue detenido el pasado 30 de agosto bajo la acusación de haber obtenido medicamentos con receta sin acudir a un hospital y se encuentra bajo investigación en la comisaría de Seodaemun , en Seúl, junto a un médico de un hospital universitario de la ciudad.

La agencia del rapero emitió un comunicado en sus redes sociales admitiendo el “error” y ofreciendo disculpas al respecto. “A Psy le diagnosticaron un trastorno crónico del sueño y está tomando pastillas para dormir, según lo prescrito por su médico”, aclaró el texto. Además, precisaron: “No hubo una receta por parte de un representante, aunque en algunos casos, terceros recibieron los medicamentos en su nombre”.

Psy Psy, el cantante que logró romperla en 2012 con Gangnam Style, fue arrestado hace poco. Web

Se cree que en 2022 hubo “terceros” que retiraron los medicamentos recetados a Psy, destinados a tratar la ansiedad y los trastornos del sueño, actuando en su nombre sin que él se presentara personalmente. Este hecho contraviene la legislación surcoreana, que exige que los pacientes reciban ciertos fármacos personalmente debido a su potencial de generar dependencia.

Ante esta situación, las autoridades realizaron un allanamiento en las últimas horas al hospital universitario del que supuestamente habrían salido los medicamentos y procedieron a confiscar los historiales médicos del artista para avanzar en la investigación

Por su parte, el médico de Psy se defendió de las acusaciones, asegurando que el tratamiento fue brindado de manera remota y que no hubo intención de infringir la ley. Este caso generó gran repercusión mediática en Corea del Sur, ya que involucra a una de las figuras más reconocidas internacionalmente del país y abre el debate sobre el control de medicamentos con potencial adictivo y la responsabilidad de los intermediarios.