Qué dijo Lourdes Sánchez sobre su supuesto romance y boda con un empresario mexicano

“ Todo una locura. No sé si pensar que es algo político . Tenemos una relación muy sincera en la que nos contamos todo y es la manera que encontramos de llevarnos bien”, afirmó la bailarina con firmeza. Lejos de quedarse en el plano mediático, Lourdes también habló del impacto familiar que tuvo este rumor.

“Esto involucra a mi hijo, pero a razón de todas estas cosas que empezaron a salir, la gente te encuentra por la calle, ve que estamos juntos y nos pregunta si no estábamos separados , todo enfrente de Valentín. Esto le trajo ciertos traumas, empezó a tener algunas actitudes en el cole que hoy tengo que tratarlas. Es decir, hasta dónde llega todo y mi hijo es el límite ”, expresó con preocupación.

Embed Lourdes Sanchez rompe el silencio en #BondiLive pic.twitter.com/8a0jZXrBbD — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) May 15, 2025

Lourdes Sánchez negó su separación del Chato Prada

Además, se refirió con ironía a quienes insisten con la idea de una pareja abierta. “Yo me río y el Chato también, somos personas del medio y hasta que lo entendemos. Mil veces dije pareja abierta, juego con eso. No tenemos una pareja abierta, pero yo juego con eso, nosotros tenemos una relación que es nuestra, es íntima y no lo vamos a ventilar”, expresó.