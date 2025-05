La reacción del Chato Prada sobre los rumores de la doble vida de Lourdes Sánchez

Luego, agregó más datos: “Tan fuerte se enamoraron que él le propuso hacer una boda maya en una playa paradisíaca de Tulum, fue el 27 de abril del 2024 y el testigo de la boda fue el socio del amante, no fue legítima, sino que simbólica, me lo confirmaron varias personas“.

La semana pasada, Prada fue al festejo de los 10 años de LAM y negó la ruptura con la madre de Valentín, según relató Marcela Tauro: “En la fiesta de LAM él estaba solo e hizo un chiste. "Uy, otra vez están preguntando si estoy separado". No estoy separado”.

Lourdes Sánchez tendría una doble vida y el Chato Prada no se guardó nada.

Cabe aclarar que el Chato y Lourdes Sánchez llevan más de 12 años juntos, pero que no se han casado. Incluso, en mayo de 2024 suspendieron la que era la boda soñada por motivos que no fueron del todo confirmados. “ El Chato fue, esta vez yo no tengo nada que ver. A mí me parece que es una pérdida de plata, por eso no me caso", habia dicho la bailarina hace ya un año.