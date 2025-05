El incómodo momento de Amalia Díaz Guiñazú en Mujeres Argentinas cuando se burlaron de ella

La mendocina Amalia Díaz Guiñazú volvió a quedar expuesta en el programa "Mujeres Argentinas", donde es una de las panelistas, después de la polémica con María Belén Ludueña y Jorge Macri. La periodista vivió un incómodo momento con sus compañeras mientras recordaban y debatían lo que mundialmente titularon la "Icardiada".

Lo que llamó la atención es que el momento incómodo que se generó con Amalia Díaz Guiñazú, ocurrió después de que fueron tema en todos los portales porque el cruce que tuvo con Macri, que terminó con un llanto desconsolado de Ludueña.

Tensión en el equipo de Mujeres Argentinas En el programa que conduce María Belén Ludueña recordaron el escándalo entre Mauro Icardi y Maxi López por Wanda Nara, un tema que generó discrepancia entre las panelistas del ciclo.

"A mi me parece una cuestión de principios y de ser profesional, si alguien por mérito propio en la cancha, llega, y vos me decís lo de la camaradería... está todo muy bien pero acá no podríamos laburar por ejemplo. Es en equipo...", expresó Díaz Guiñazú y automáticamente sus compañeras comenzaron a reírse y a cruzar miradas que descolocaron a la mendocina.

Embed - INCOMODARON A AMALIA GUIÑAZÚ CUANDO HIZO UN COMENTARIO Y SILVIA FERNÁNDEZ BARRIOS ESTALLÓ DE RISA "Enfocame la cara, por favor", se la escucha decir a Silvia Fernández Barrio, quien le pidió a su compañera que repita lo que dijo. "Claro, porque sino no podríamos laburar. En el siglo XXI se trabaja en equipo. Ahora me parece que si vos... pero es que no entiendo", dijo Amalia mientras las panelistas y la conductora seguían riéndose.

Además, Amalia se quejó de que no podía participar y dio opiniones polémicas sobre los futbolistas, que le valieron varios cruces con sus compañeras. Por lo que optó por llamarse al silencio y no pudo ocultar su molestia ante esta situación. "No puedo participar de esta conversación, porque hay una diferencia de principios", lanzó visiblemente molesta.