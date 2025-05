La mendocina Amalia Díaz Guiñazú se peleó con Jorge Macri e hizo llorar a su esposa Belén Ludueña

"Realmente pasó algo recién al aire, es difícil para mí a veces. Este es el lado B de la política del que tanto hablan. A veces las cuestiones políticas son muy duras. Hay cosas que me duelen, como mujer trato de hacer lo mejor que puedo. Las campañas políticas son durísimas. Soy auténtica, se la pasa mal de este lado", expresó entre lágrimas.

Belén transmitió al aire un mensaje que Jorge Macri le mandó a Amalia, bajándole el tono a la discusión. Que no quiso decir que la mendocina hace "lío", sino que como periodista busca "provocar".

La mendocina Amalia Díaz Guiñazú se peleó con Jorge Macri e hizo llorar a su esposa María Belén Ludueña La mendocina Amalia Díaz Guiñazú se peleó con Jorge Macri e hizo llorar a su esposa María Belén Ludueña El Trece

"No voy a pedir disculpas", dijo Amalia Díaz Guiñazú

De todos modos, Amalia Díaz Guiñazú dijo que nunca buscó provocar y que es parte de su responsabilidad como comunicadora confrontar a los políticos que gestionan la plata de los ciudadanos.

"Nunca pido disculpas por hacer una pregunta. Al contrario. Me parece que si uno no pregunta las cosas incómodas a quienes nos dirigen, está siendo obsecuente. No me gusta hacer lío, mi rol no es provocar", amplió la periodista mendocina.

La mendocina Amalia Díaz Guiñazú se peleó con Jorge Macri e hizo llorar a su esposa María Belén Ludueña La mendocina Amalia Díaz Guiñazú se peleó con Jorge Macri e hizo llorar a su esposa María Belén Ludueña El Trece

"No voy a pedir disculpas porque ese es mi trabajo de periodista. Hay nobleza de espíritu, jamás está la intención de lastimar a nadie. Nuestro trabajo, insisto, es la honestidad intelectual. Es tratar de trasladar lo que le pasa a la gente en la calle. No tenemos cuestiones para esconder, ni mucho menos", añadió.

"Quienes me conocen a mí, la conocen a Belén, yo soy muy auténtica. Creo que 'dime lo que presumes y te diré de lo que careces', pero es así, así lo soy", cerró Amalia en su descargo.