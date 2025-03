El escote de la polémica: le habrían hecho cambiar de vestido a una periodista mendocina

En su debut en la pantalla de El Trece , el programa Mujeres Argentinas ya vivió su primer escándalo. Según trascendió en redes, la gerencia del canal habría ordenado que la mendocina Amalia Díaz Guiñazú se cambiara de vestuario porque su look inicial "no daba con el perfil periodístico del programa".

