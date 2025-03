Julieta Navarro: "Volvería a Mendoza para hacer algo vinculado a la política"

En noviembre de 2024, sorprendió al público al anunciar su divorcio del también periodista Lucas Jerez, tras más de una década juntos. Recientemente, Julieta volvió a ser noticia al presentar a su nueva pareja durante una transmisión en vivo del programa que conduce Pamela David.

En una entrevista con Los Andes, Julieta Navarro cuenta cómo fue la decisión de irse a Buenos Aires, el duelo de su divorcio, el reencuentro con su nuevo amor, los proyectos a futuro, posiblemente en política, y deja un mensaje para las candidatas que esta noche ganen el cetro nacional.

-¿Este año el programa tuvo algunos cambios e incorporaciones?

-Sí, con la llegada de Sergio Lapegüe, la mañana tiene un formato enfocado en las noticias, en hacer un poco de servicio también. Mhm. Igual también es un año en que hay elecciones, entonces la política también tenía que estar presente. Por eso se incorporó Mariana Contartessi, que es una periodista espectacular de política.

Y bueno, armamos un equipo más con ese perfil. Ya la segunda hora, de 9 a 10, quizás es un momento más de mesa, de debate, de charla, de temas con más tiempo. Así que sí, está bueno. Es un re desafío.

Julieta Navarro Junto a Pamela David componen una de las duplas más potentes de la mañana porteña.

-Antes de Desayuno Americano estuviste en el noticiero con Antonio Laje ¿En cuál de los dos formatos te sentís mejor?

-Mirá, yo creo que han sido dos experiencias muy distintas. Con Antonio fue un momento de mucho aprendizaje, de encontrarme con la noticia más dura. Yo venía más del magazine.

Cuando entré al canal en Buenos Aires fue como meterme en el mundo de la noticia, que yo sentía que un poco me limitaba, me estructuraba demasiado para mi forma de ser. Cuando arranqué Desayuno Americano, tenía muchas ganas de hacer algo que me permitiera hablar de actualidad, pero también mostrarme más yo, más la Juli, digamos. Soy un poco más incorrecta, más… ¿cómo decirte?

-Más espontánea, te siento.

-Sí, sí. Bueno, ponele. Qué sé yo. Entonces, eso me dio esa libertad y de a poquito fui encontrando mis espacios. Después con Pamela pegamos una onda y una química muy linda. Con Nati Weber también, con todos en realidad. Tengo, por un lado, el rigor de la noticia, de la información. Esa escuela, la exigencia de la excelencia, o ir hacia eso en cuanto al desarrollo de una noticia. Y después poder sumarle la diversión, el color y mi opinión sobre temas que antes no me tocaban. Y me gustó. Pero si me llamaran para hacer un noticiero, también me gusta.

Julieta Navarro Julieta Navarro durante su trabajo para A24.

De El mirador de cine a América TV

-¿Lo primero que hiciste en Mendoza fue “El mirador de cine”?

-Sí. Salí del colegio a los 18 y arranqué a estudiar comunicación. Lo de la Vendimia fue a mis 22. Ese mismo año también fue lo del Mirador de Cine. Justo los chicos del programa buscaban conductora y entre las reinas empezaron a ver si había alguna que estudiara periodismo o algo parecido. Ahí me encontraron, me llamaron y, mientras fui reina, hice el programa. El Mirador duró cinco años. Yo entré en los dos últimos. Cuando entré, venían de ganar el Martín Fierro, entonces ya tenían mucho reconocimiento.

Me acuerdo del casting. Pensaba: "Por favor, que me den la oportunidad". Porque para arrancar en esto, uno puede tener la certeza de que quiere hacerlo, pero es clave que alguien te dé la primera oportunidad. Como en todos los laburos.

-Después de eso te fuiste a Buenos Aires?

No, estuve haciendo estuve haciendo Cada Día con Coco Gras. Arrancamos en 2011, en un estudio mega chiquitito, pero fue hermoso para todos. No sé qué pasó en ese año, porque cada vez que nos vemos y nos juntamos, nos acordamos de esa energía, de lo que nos encantaba hacer ese programa. Fue un momento de mi vida de mucha felicidad. Estuve hasta el 2013 ahí, y después me fui.

-¿Qué te impulsó a irte?

Mira, fue un poquito de las dos cosas. Yo siempre soñaba con trabajar en la tele en Buenos Aires, pero también, ya tenía en ese momento 28 años y pensaba que era grande para dar ese salto.

Julieta Navarro se despidió de "Cada Día” Julieta Navarro se despidió de "Cada Día”

-¿Te dio miedo?

-Claro, fue una corazonada, algo que me pasa muchas veces en la vida. "Lo quiero hacer, lo quiero hacer, deseo tanto hacer esto", y me vine. Llegué un 18 de noviembre. Empecé a tirarle líneas a amigos, y un conocido pero muy buena onda, trabajaba en América y me hizo conectarme con un agente. Me hicieron una entrevista en una oficina, mi jefa, que ahora es una de mis jefas, me contactó y al mes ya tenía trabajo. Yo pensaba que iba a tener que esperar un año, hacer otras cosas, tener paciencia. Y de pronto, al mes ya tenía trabajo en un canal de aire, en la televisión nacional. Desde ahí en adelante nunca más paré de trabajar.

-¿Fue difícil empezar viniendo “del interior”?

-Sí, cuando arrancás es como que tenés que pagar el derecho de piso, trabajar horas y horas en donde te pongan, donde te digan, y demostrar lo que valés. Yo no tenía mucha cancha en noticias, entonces entré a un canal de noticias y fue mucho esfuerzo, estudiar mucho, mirar mucha televisión, prestar mucha atención. Me concentré como nunca en mi vida, porque sabía lo que significaba ese privilegio de cumplir ese sueño.

-¿Cómo fue tu relación con Antonio Laje?

-Con Antonio no fue fácil, es un tipo con mucho carácter, pero con el tiempo se generó una buena onda. Al principio, era una chica que no tenía mucha experiencia, y él era un tipo muy exigente. Tuvimos nuestros momentos, pero siempre nos sentábamos a hablar y solucionar las cosas. Lo respeto mucho y sé que lo que me enseñó me ha servido para todo lo que hago ahora.

Julieta Navarro La periodista es una de las caras más reconocidas de la televisión nacional.

-¿Sentís que tuviste suerte?

-Tengo una sensación con la palabra "suerte". Hay gente que me dice que tengo suerte, pero creo que también he tomado muchos riesgos, que requieren coraje. Hay momentos en los que me siento insegura, pero me lanzo. Y sí, reconozco que hay algo que me ha jugado a favor, pero también sé que detrás de todo hay mucho trabajo, esfuerzo, sacrificio. No es mágico. Soy muy consciente de mis privilegios y de los sueños que he podido cumplir. Pero también soy consciente de que hubo momentos difíciles y he seguido adelante, a pesar del miedo y el estrés.

Vida privada, ahora, pública

- No hablás mucho de tu vida privada

-No. De hecho, me sorprendió mucho lo que pasó en relación a mi matrimonio. La gente te dice, "¡Ay, los veía tan bien!" y la verdad es que yo también lo veía así. Pero cuando una pareja se rompe, son dos personas las que deciden, y a veces no es lo que uno espera.

-¿Te costó la separación?

-Sí, me costó entenderlo, fue muy triste. No era mi deseo que pasara lo que pasó. Y aunque fue un desenlace inesperado que no estuvo a la altura de lo que fuimos, lo respeto. A veces no se puede prever lo que va a pasar, pero con el tiempo lo entiendes. No tengo enojo, solo fue muy triste porque no era lo que deseaba. Pero son cosas que pasan, no soy la única a la que le ha pasado.

Julieta Navarro Roberto, su primer novio de la secundaria con quien se reencontró tras el divorcio.

-¿Cómo te sentís ahora?

-¡Ahora estoy re bien, viviéndola!. Es que yo a veces digo que mi vida es una peli, y alguno va a pensar: "Oh, está tarada, ¿quién se cree que es?" Pero es que yo lo vivo así porque soy una persona que está muy conectada con lo que me pasa. A veces mis amigos me joden con mi positivismo tóxico, pero para mí hay muy poquitas cosas que no tienen solución. Y todo siempre me ha venido a enseñar algo.

-La noticia de tu nueva relación sorprendió a varios

-Ha sido muy loco porque yo estaba, en agosto, en medio de un viaje de laburo personal, íntimo, y muy dedicado: levantarme, salir de la tristeza, conectarme conmigo, hacer el proceso de duelo y volver a mí, con las cosas que yo quería y con la vida que yo quería. Preparándome para hacer mi vida sola. Pero bueno, siempre con mi terapia, con mi psicóloga cerquita y una red de personas tan lindas, que fue muy enriquecedor mi duelo. Con todo ese aguante que tenía, me iba a pasar las Fiestas con mi papá que vive en Chile, y pasé un día por Mendoza. Ese día salimos con mis amigas a bailar y me encuentro con Robert, que fue mi primer novio de cuando yo tenìa 13, y él tenía 15. Estuvimos muy poquito, pero fue un amor tan ingenuo, tan inocente, tan bonito. Después no continuó, y a lo largo de la vida nos encontramos, pero con mucho respeto, porque él siempre de novio, yo también. Después casado, yo también, y no tuvimos más contacto por muchísimos años.

-¿Cómo fue el momento en que se encontraron en Mendoza?

Yo quedé medio ahí impactada porque habían pasado más de 20 años. Al otro día me iba y finalmente perdí el vuelo porque me equivoqué de documento. Así que no me pude. Gracias a que perdí ese vuelo a Chile, me volví a juntar con él ese día y nunca más nos separamos.

Julieta Navarro La coconductora de Desayuno Americano sorprendió al publicar fotos con su nueva pareja.

Proyectos en política

-¿Tenés algún proyecto más allá de Desayuno Americano?

-Sí. La tele me encanta y creo que tengo todavía un par de años más en Desayuno, o como conductora en otro espacio. También voy a hacer otras cositas con el mundo del vino, estoy estudiando para sommelier. Pero se me despertó cierta inquietud por la política. Más por la gestión, sobre todo en áreas como turismo y cultura. No sé cómo expresarlo porque por ahí puede sonar raro, y le tengo un poco de repudio a los partidos, a cómo está organizado. Sin embargo, me apasiona un montón lo que leo, lo que escucho, lo que charlo con amigos que trabajan en política. Es algo que voy a hacer, y de hecho, me gustaría mucho hacerlo en Mendoza.

-Para cerrar, vos fuiste virreina nacional y hoy es el Acto Central ¿Qué le dirías a las candidatas que salgan elegidas?

Que hagan valer su lugar y que realmente aprovechen el hecho de que haya mujeres copadas y valientes en estos espacios. Ojalá puedan dar lo que tienen para dar, y que la elección sea sobre algo más que solo el color de ojos, o cuánto miden. Ojalá puedan lograr sus objetivos, entender que su valor está en ser quienes son, no en los títulos que tienen ni en si ganan o pierden. Eso es solo una anécdota, lo que realmente importa es romperse el culo, trabajar mucho, hacerse respetar y valer en un mundo que no es nada fácil para nosotras. Que disfruten y usen todo a su favor.