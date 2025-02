Gisela Campos enterneció con las fotos y mensaje que le dedicó a su hija a un mes de su nacimiento

Gisela Campos con su hija Guillermina.jpg

En su posteo, Gisela también dedicó unas palabras a las personas que estuvieron a su lado durante el embarazo y el nacimiento de Guillermina. “Gracias a cada persona que me acompañó y me acompaña en la experiencia más bonita de mi vida!!!!! En primer lugar mi mamá, que no se ha separado de mí, y toda mi hermosa familia.