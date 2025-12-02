Preocupa la salud de Cacho Garay tras la amputación de los dedos de un pie: "Lo va destruyendo de a poco"

El humorista tiene serios problemas de movilidad a raíz de cirugías a las que debió someterse en el último tiempo y su abogado brindó detalles de su estado de salud.

Leonardo Pasccon, abogado de Cacho Garay, detalló el delicado presente del humorista durante una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live. El letrado describió un cuadro que, según remarcó, lo inquieta más desde lo humano que desde lo judicial. El humorista atraviesa un momento crítico y preocupa la evolución de su estado físico y anímico.

La frase con la que Pasccon abrió la nota dejó en claro la gravedad de la situación: “La situación de Cacho me preocupa más del lado humano y personal que la situación judicial porque tiene una diabetes que le ha generado la amputación de los dedos de uno de sus pies y esto tiene que ver con el cuadro de lo que viene sufriendo todo este tiempo”.

A causa de la diabetes, le amputaron los dedos de un pie a Cacho Garay Según explicó, Garay experimenta dificultades severas para desplazarse después de varias intervenciones quirúrgicas. “Tiene serios problemas de movilidad a raíz de estas cirugías que viene sufriendo. Todo esto lo va destruyendo de a poco".

Embed - Preocupación por la salud de Cacho Garay: “Le amputaron todos los dedos de un pie” A partir de ese punto, el abogado profundizó en las complicaciones que enfrenta su defendido. “Tiene altibajos, una ansiedad y una angustia muy fuerte”, confió Pasccon, antes de confirmar la noticia que generó conmoción: “Le han amputado todos los dedos de un pie y esto le ha afectado muchísimo a su estado de ánimo. Es producto de la diabetes pero que se acentuó desde que ingresó al penal”.

El relato del abogado continuó con una descripción detallada del contexto en el que Garay atraviesa esta situación. “Tiene todo un cuadro muy delicado que se ha ido degradando. Yo lo voy a visitar a él porque es necesario para ver varias cuestiones. Él no puede vivir ahí porque para llegar a su casa tiene que subir escaleras y no lo puede hacer”, explicó al señalar las dificultades cotidianas del humorista.