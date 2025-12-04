4 de diciembre de 2025 - 10:47

Por qué operaron a la Mona Jiménez y los detalles de su estado de salud

La Mona Jiménez transita esta etapa con la atención puesta en su salud y con el acompañamiento de su círculo íntimo, mientras sus fans esperan su regreso al escenario.

Mona jiménez
El músico permanece en reposo tras un año intenso y después de su concierto histórico en La Plata, mientras organiza su agenda para los compromisos del próximo año.

De qué operaron a La Mona Jiménez

La cirugía tuvo como objetivo tratar una hernia vinculada a una operación anterior. El Doce TV, de Córdoba, informó que los médicos detectaron esta complicación como una consecuencia habitual en pacientes que pasaron por una intervención como la que Jiménez enfrentó en 2023, cuando le extirparon el bazo.

Los profesionales explicaron que este tipo de hernias suele aparecer con el correr de los meses y requiere una reparación quirúrgica para evitar molestias y asegurar una evolución adecuada.

La Mona Jimenez
El reporte también señala que la operación concluyó con éxito y que el equipo médico observa una recuperación acorde a lo esperado. Jiménez cumple estrictamente con el reposo indicado y mantiene el seguimiento sugerido para evitar esfuerzos que puedan afectar la cicatrización.

Desde su entorno remarcan que la prioridad es que termine de sanar por completo antes de retomar cualquier actividad artística. Por lo que la noticia generó una inmediata reacción entre sus seguidores, que se expresaron en redes sociales con mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación.

La expectativa se concentra en su presencia en el festival Bum Bum del 10 de enero en el estadio Mario Alberto Kempes, una fecha que aparece como uno de los grandes compromisos de su calendario. Sin embargo, todo dependerá de su evolución y de la autorización médica.

