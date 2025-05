Por qué está internada en terapia intensiva Carmen Barbieri: los detalles y el relato de la capocómica

En diálogo con Guillermo Barrios, panelista del programa "Todas las tardes" de Canal 9, Barbieri relató los episodios que la llevaron a buscar atención médica. "Estoy sin dolor por suerte, tuve dos episodios a las 5 de la mañana, como si me clavaran un cuchillo en el pecho, me despertó el dolor, como que me faltaba el aire", explicó. "Después me tomé una aspirina, me di vuelta de costado a costado, me caí un ratito, ahí me dormí", agregó.