Por primera vez en décadas, Mirtha Legrand decidió no ir a votar.

La información fue confirmada por su histórica asistente, Elvira , quien señaló que la diva de los almuerzos, de 97 años , tomó la decisión de no concurrir a las urnas por motivos personales. "Mirtha Legrand decidió no ir a votar en estas elecciones legislativas 2025", afirmó Elvira, quien convive con la conductora y la acompaña desde hace décadas.

“Yo me emociono casi hasta las lágrimas cuando voy a votar. Soy muy argentina, me gusta votar, cumplir con mis obligaciones. Me visto a la hora adecuada, me esperan muchos periodistas, voto en una escuela cerca de mi casa. Es un día de fiesta”, había dicho en 2023 antes de las PASO presidenciales.