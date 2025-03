Piti Fernández: "Hice un disco enojado con la élite que gobierna al mundo"

_12A9141.jpg

Con un estilo influenciado por sonidos Country, Blues y Folk, Interpretará las canciones de su discografía más algunas reversiones de clásicos del Rock argentino.

En una entrevista con Los Andes, habló del significado del título, de la masonería, de su vínculo con Luca Prodan y de sus gustos personales lejos de lo que muestra en su vida pública.

-¿A quiénes te referís con “Tuertos Vivos”?

Se refiere a la francmasonería, la masonería inglesa, que junto con el sionismo y las alas más oscuras del Vaticano, son la élite trillonaria que controla el mundo. Bien vivos están. Se tapan un ojo, salen en las revistas pero están más vivos que nunca.

-Lo del ojo tapado, ¿te referís a los piratas?

El juego con el símbolo del ojo tapado, el triángulo, el compás, la regla… Son todas simbologías masónicas.

-¿Entonces hay una conexión entre la masonería y los piratas?

Entiendo que sí. Muchos masones también han sido piratas, como el caso del clan Morgan, que con el tiempo terminó siendo banquero, pero nada que no pueda conseguir un grado 33 de la masonería.

-¿Por qué la banda se llama "Irrompibles"?

"Los Irrompibles" viene de una película argentina que se filmó en San Luis. Es el primer western argentino, de cowboys, tiros y caballos. Creo que Jorge Martínez actúa en ella, y también Graciela Alfano, que tenía 18 años en ese momento, con Berugo Carámbula y todo el elenco de "Hiperhumor". Como es una película de cowboys y nosotros hacemos country y blues, nos pareció un buen nombre.

_12A9533.jpg

-¿Es cierto que compraste los terrenos de Luca Prodan en Córdoba?

No es tan así. No son los terrenos que él tenía, pero sí compré un terreno en Nono, en la sierra de Córdoba. Fui por primera vez en 2006 para ver dónde había ido Luca a recuperarse de la heroína. Cuando fui me volví loco y seguí yendo ocho veranos seguidos. En 2013, me compré un terreno y empecé a construir porque me gustó mucho el lugar. No son los terrenos de Luca, porque en realidad él no tenía terrenos ahí. Él fue a la casa de Timmy McKern, que era el manager de Sumo y su amigo de la secundaria en Escocia.

Todavía esos terrenos siguen siendo de los McKern y ahí están "Las Pelotas" con su estudio. No están a la venta, pero sí me hice vecino de Nono. De hecho, Alejandro Sokol falleció en Río Cuarto y lo enterraron en Nono. Mi terreno está a la vuelta del cementerio donde está Sokol.

-¿Han hecho covers de Sumo con "Las Pastillas del Abuelo"?

No tengo el recuerdo de haber hecho algo de Sumo con "Las Pastillas". Pero tengo una banda homenaje que se llama "Virna Lisi". Es una banda que disfruto muchísimo. A veces siento que es mejor que "Las Pastillas" o que "Los Irrompibles", porque en realidad es Sumo. No es mi banda. Y Sumo es ADN puro en la gente. Todos conocen las canciones de Sumo aunque piensen que no. Y con tan solo tres discos, Luca hizo un giro tremendo en la música.

-Andrea Prodan nunca hizo una banda homenaje a Luca. Vos sí lo hacés con Virna Lisi. ¿Qué impacto tiene esto en vos?

Andrea cantó con nosotros en un show de Virna Lisi que fue larguísimo, con unos 30 temas. Llegó al final y yo no lo había visto. Cuando termina el show, salgo del escenario y me lo cruzo. Le digo: "No, Andrea, Dios mío, acabamos de terminar, qué lástima". Y él me dice: "Sí, lo vi todo". Me dijo que tocamos todas las canciones y que no quedaba nada por hacer. Pero igual terminamos haciendo "Rolando" juntos. Fue un gran momento.

_12A9498.jpg

-El rock siempre se asocia con esa imagen del "reviente", pero vos llevás una vida muy distinta: hacés kickboxing, sos padre presente, te casaste hace poco ¿Cómo vivís esa dualidad?

Bueno, es todo lo que muestro. La parte que no muestro es la parte más asociada al rock. Pero sí, la parte que viralizo es del casamiento, (me acabo de casar en febrero). En cualquier momento también hago un blog donde trabajo en un banco, solo para despistar (risas).

La gente sabe de mi predilección por el fernet, de mi hábito de tener siempre un cigarrillo colgando de la boca… Son cosas más asociadas al rock. Pero el rock es un fenómeno cultural muy complejo, que fagocita otros fenómenos y va mutando. Antes, el rock era rock si escandalizaba a los padres. Ahora, los padres son roqueros, y el trap es lo que escandaliza a la gente.

-Alguna vez se dijo que el rock era hijo del tango. Ahora, ¿podríamos decir que el reggaetón y el trap son hijos del rock?

Yo creo que sí. El rock no va a morir. A mí me pasó que me enamoré de Los Redondos y Sumo, y después quise saber de dónde venían. Terminé en Billy Bond, La Pesada, Manal… Uno siempre quiere conocer la génesis de la música. Así que es probable que, dentro de unos años, alguien que hoy escucha trap termine escuchando Pappo.

-Volvamos a "Tuertos Vivos". Contame más sobre el disco.

Es un disco enojado con la élite que gobierna el mundo, con los medios de desinformación, con las farmacéuticas y laboratorios que envenenan la comida y las vacunas, que cronifican enfermedades en vez de curarlas. Pero también habla de otro tipo de crisis, una crisis espiritual. Todas las crisis socioeconómicas terminan siendo crisis espirituales. Pareciera que nuestro Dios está abatido, sobreocupado. La maldad se hace muy presente.

_12A9169 (1).jpg

-¿Creés en Dios?

Sí, creo que hay una conciencia superior a la nuestra. No sé si una o varias, pero hay algo más allá. Y a veces también se equivocan.

¿Cómo ha sido la recepción del disco en las giras?

Siempre me manejé con satisfacción personal. La gente lo recibe bien, pero la profundidad del disco tardará uno o dos años en digerirse completamente.