Paris, la perrita rescatada de Gran Hermano, saldrá de la casa y generó una enorme preocupación

Su personalidad tranquila y su historia emocionaron tanto a los jugadores como a los televidentes. Por eso, cuando Lucía “Luchi” Patrone reveló que había tenido que llevarla al confesionario porque “le van a hacer estudios otra vez”, la reacción no se hizo esperar. La falta de precisión alimentó aún más la incertidumbre: “Es lo que me dijo Big”, dijo Luchi ante la pregunta de sus compañeros.

La respuesta fue inmediata. Chiara expresó su preocupación y Devi propuso una campaña en redes sociales: “Exigimos saber la verdad sobre Paris. Where is Paris? Vamos a hacer un hashtag”. En paralelo, Santiago del Moro sumó suspenso al publicar en Instagram una historia enigmática: “Miércoles 21:45 hs. Todo es Gran Hermano” y debajo un mensaje que decía: “¿Bye?”.

Ese silencio oficial frente a un tema tan sensible no hizo más que encender especulaciones. No obstante, desde la producción aseguraron que la salida de Paris fue únicamente por controles veterinarios, algo habitual en animales rescatados que requieren seguimiento constante. Este protocolo ya había sido implementado en la edición anterior con Arturo, el cachorro que salía a pasear con supervisión profesional.

La sorprendente llegada de Luck Ra

Mientras tanto, la casa se prepara para una celebración. El cantante Luck Ra será el próximo invitado especial del reality. La noticia se filtró en LAM (América), cuando Ángel de Brito preguntó al aire quién ingresaría a la casa y Yanina Latorre respondió sin dudar: “Va a entrar Luck Ra”.

Luck Ra Luck Ra entrará a Gran Hermano en los próximos días. Web

Con hits como La morocha, Hola Perdida y Quiero creer, el artista cordobés se perfila como el protagonista de una noche cargada de energía que romperá la rutina de los jugadores. Aunque no hay fecha confirmada, se especula que el show será este fin de semana o en una próxima fiesta temática, siguiendo la línea de espectáculos en vivo que Gran Hermano ya ha ofrecido en otras ediciones.