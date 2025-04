Nano y Jénifer de Gran Hermano decidieron separarse de manera definitiva

El error de Rosina de Gran Hermano en el panel de Yuyito González que no le perdonaron

Jénifer Lauría y Nano de Gran Hermano

Las aclaraciones de los ex participantes del reality

Jenifer fue la primera en hablar públicamente. En sus redes sociales confirmó que ya no están juntos. “Él decidió tomar otro camino, y aunque fue difícil al principio, entiendo que así tenía que ser”, expresó. A pesar del dolor, la modelo prefirió enfocarse en los buenos momentos compartidos. Afirmó que su historia fue “genuina”, que vivieron momentos hermosos y que el noviazgo fue una etapa que cumplió un propósito en su vida. “No lo veo como un fracaso. Las separaciones, aunque duelan, también son necesarias”, reflexionó. Y concluyó con una declaración firme: “Hoy me elijo, me abrazo y sigo adelante”.