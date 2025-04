Gran Hermano conmocionado por lo que se supo de una participante del reality: "Está en tratamiento"

Asimismo, la actriz fue consultada sobre el rol de la producción a la hora de cuidar el bienestar de Catalina . “Come poco pero come. Yo entiendo que Gran hermano lo sabe y lo están controlando de alguna manera, estoy tranquila porque sé que lo ve a eso, más allá de que la gente se cree que no, lo están controlando”, relató.

“Me duele ver en las redes los comentarios espantosos que hacen respecto a eso, es un trastorno que lo está tratando, no se cura de un día para el otro , se recae, ella tuvo una recaída”, recalcó. Por otro lado, la comediante habló de las limitaciones del certamen: “No hay variedad pero hay nutrientes, hay huevo, arroz, carne obviamente el tratamiento nutricional no lo va a poder hacer como lo estaba haciendo afuera, lo importante es que coma, aunque sea un poco, para mantenerse saludable”.

Gran Hermano La preocupación creció en los fans de Gran Hermano y se supo que pasa con la concursante. Web

Además, el influencer expresó: "Muchas veces me hablaba del peso y no comía, yo la pesaba seguido porque no quería ver la balanza. Me lo pedía ella, y yo quería saber si estaba dentro de los valores normales de peso corporal. Buscaba tener un mínimo control para no preocuparme".

"Antes de terminar la relación, ella comenzó un tratamiento en unión con psicólogos y psiquiatras, quienes sabían sobre el trastorno alimentario. Espero que siga con ese tratamiento", reveló al respecto de la ayuda que recibe.