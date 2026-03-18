Orgullo provincial: una pareja de bailarines mendocinos ganaron en el Mundial de Tango de Estambul

El pasado lunes 16 de marzo la pareja integrada por Franco Sosa y Romina Moreno obtuvo el primer puesto en la categoría Tango Escenario de la Copa Mundial de Tango en Estambul (Turquía) , tras una destacada presentación frente a un jurado de referentes de todo el mundo.

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La consagración, decíamos, se produjo en la final de la Tango To Istanbul World Cup , que tuvo lugar en Estambul y reunió a destacadas parejas de distintos países. En el escenario, los bailarines argentinos desplegaron una coreografía de gran intensidad dramática y precisión técnica, acompañados por la música en vivo de la orquesta Tangobardo, y lograron cautivar tanto al público como al jurado internacional.

La competencia se desarrolló desde el 13 y terminó ayer 17 de marzo y reunió a bailarines de todo el mundo en 15 categorías, entre ellas, Tango Salón, Tango Escenario, Milonga, Tango Vals, Tango Nuevo y coreografías grupales. El certamen convoca tanto a talentos emergentes como a artistas consagrados del circuito internacional del tango.

La categoría Tango Escenario, una de las más exigentes del torneo, está reservada para parejas que hayan obtenido los tres primeros puestos en preliminares del circuito o que hayan sido seleccionadas mediante audición en video. En esta instancia final, Franco y Romina lograron destacarse entre las mejores parejas del mundo.

El jurado estuvo integrado por reconocidos profesionales del tango provenientes de Argentina, Rusia, Italia, China, Japón, Líbano, Ucrania y Turquía, lo que garantizó una evaluación internacional y de alto nivel artístico.

Tras el anuncio del premio, la pareja expresó su emoción en redes sociales: “Ayer fue uno de los días más felices de nuestras vidas. Muchas veces soñamos estos momentos y llegó. Somos unos afortunados de todo lo que caminamos juntos y de lo que seguiremos caminando. Amamos el tango y nuestra vida se basa en eso. Esto solo es el comienzo”.

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Una pareja mendocina llena de talento

Franco Sosa y Romina Moreno crecieron en la provincia y actualmente residen en Buenos Aires, donde desarrollan su carrera artística. Sosa es bailarín de tango y folclore argentino, coreógrafo de la compañía HM y bailarín del espectáculo Catulo Tango Show. Moreno, además de bailarina de tango y folclore y coreógrafa, es arquitecta.

Además, Romina es hija de Héctor Moreno y Claudia Guzmán, destacados bailarines, coreógrafos y directores artísticos de Mendoza. Héctor también es reconocido porque estuvo a cargo de la dirección de una edición de la Fiesta Nacional de la Vendimia, uno de los espectáculos culturales más importantes de la provincia.

Por su parte, en su recorrido como pareja artística vienen consolidando una destacada trayectoria en el circuito internacional: fueron finalistas del Mundial de Tango de Buenos Aires en 2025 y semifinalistas en las ediciones 2023 y 2024. Con este nuevo logro en Estambul, suman un importante reconocimiento internacional que reafirma su lugar entre las parejas más destacadas del tango actual.

Como parte del reconocimiento, los ganadores recibirán premios en efectivo y serán invitados como maestros en la próxima edición del festival Tango To Istanbul.

De esta manera, el triunfo de Franco y Romina no solo marca un hito en su carrera, sino que también posiciona nuevamente al talento argentino, y mendocino, en lo más alto del tango a nivel mundial.