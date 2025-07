Netflix estrena un documental desopilante: de qué trata "Fiasco total: La toma del Área 51"

“Fiasco total: La toma del Área 51”, el documental de 2024 que llega este martes a Netflix, ofrece una mirada tan hilarante como absurda al fenómeno viral que sacudió internet en 2019: el evento “Storm Area 51, They Can't Stop All of Us” ("Asalto al Área 51, no pueden detenernos a todos), nacido como una broma en Facebook y convertido inesperadamente en un fenómeno global.