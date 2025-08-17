17 de agosto de 2025 - 17:43

Murió Ronnie Rondell Jr., el doble de riesgo que se cubrió en llamas para un disco de Pink Floyd

Se trata de la portada de Wish You Were Here, de Pink Floyd. El protagonista de la icónica imagen falleció a los 88 años.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Ronnie Rondell Jr. un doble de riesgo estadounidense. El hombre fue inmortalizado en la portada del álbum Wish You Were Here de Pink Floyd, donde se lo ve envuelto en llamas.

Rondell falleció a los 88 años. Su deceso se constató en un hogar de cuidado en Missouri, el pasado 12 de agosto, pero recién en las últimas horas se difundió la noticia en medios internacionales.

Cabe mencionar que, además de trabajar en la industria musical, Rondell participó en grandes producciones de Hollywood como Espartaco, The Karate Kid y series de televisión como Los Ángeles de Charlie. Luego se consolidó como coordinador de acrobacias, dejando su sello en múltiples rodajes de acción.

Sin embargo, su participación más famosa fue en 1975, durante la sesión fotográfica para la portada de Wish You Were Here. La imagen muestra un apretón de manos entre dos hombres de negocios, uno de ellos completamente envuelto en llamas: ese era Rondell.

El fotógrafo fue Aubrey Powell, quien contó a The Guardian que Rondell mostró dudas sobre la seguridad del trabajo: "Pese a que llevaba un traje ignífugo y estaba cubierto con gel protector, aseguraba que la idea era más peligrosa que cualquier cosa que había hecho en pantalla".

La toma se repitió en 15 ocasiones, y solo en la última el fuego alcanzó a Rondell, quemando parte de su vello facial. Sobre aquella situación, Powell recordó: "Ronnie fue muy generoso al respecto, pero como profesional de la industria lo veía como parte de un día normal de trabajo".

Reconocido en la industria del cine

De acuerdo a lo informado por el medio Concierto, en 1970 Rondell cofundó Stunts Unlimited, organización que publicó un homenaje tras su muerte. "En una clase única, Ronnie fue un mentor generoso cuyos talentos marcaron el estándar para cada aspirante a doble de riesgo. Fue profundamente respetado, admirado y querido. Ronnie no solo fue una leyenda, fue legendario y será profundamente extrañado".

Según Far Out Magazine, la familia Rondell estuvo marcada por el cine: tanto su padre como sus hijos trabajaron como dobles. Su hijo menor, Reid, falleció en 1985 durante una acrobacia aérea con un helicóptero.

