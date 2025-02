Murió a los 77 Paquita la del Barrio, autora de "Ratas de dos patas"

Si bien sus seres queridos no dieron mayores precisiones sobre los motivos que desencadenaron la muerte de la artista, desde hace un tiempo que la mujer sufría diversas dolencias .

Así mismo, Paquita padecía de trombosis pulmonar que le fue diagnosticada en 2019. Esta patología fue superada por la artista, sin embargo le dejó secuelas que afectaron su salud.

No obstante, a las dolencias físicas se le sumaron las psicológicas debido a que su mánager reveló el año pasado que la intérprete padecía de depresión como consecuencia de la suma de sus problemas físicos: inconvenientes para caminar y respirar. “Le cuesta mucho caminar por el dolor de la ciática, también tiene problemas para sostenerse de pie. Acude a rehabilitación porque desgraciadamente el tiempo no perdona”, contó Paquito, su representante, en una charla con Gustavo Adolfo Infante.

Quién fue Paquita la del Barrio

Francisca Viveros Barradas nació el 2 de abril de 1947 en Alto Lucero, Veracruz. De pequeña llamó la atención con su voz potente y su talento para la música mientras cantaba con frecuencia en festivales escolares.

Formó el dueto Las Golondrinas con su hermana Viola en la década de 1970 y grabó su primer disco en 1984, “El Barrio de los Faroles”, material con el que trascendió como Paquita la del Barrio.

Por años, Paquita solía presentarse en su club nocturno en la Colonia Guerrero de la Ciudad de México. Con el tiempo y gracias a sus sentidas presentaciones cobró notoriedad hasta llegar al escenario de los Latin Grammy y tener conciertos en Estados Unidos.

Fue premiada con el premio Billboard Trayectoria Artística en 2021, donde Bad Bunny la escoltó al escenario.

“Ha sido muy bonito. Me siento muy bien. Le agradezco al público todo lo que me da, los aplausos, los gritos, todo lo que me brinde, las sonrisas, todo es muy bonito para mí”, dijo Paquita a AP en 2016.