24 de febrero de 2026 - 17:09

Murió Jordan James Parke, el influencer británico que gastó una fortuna en parecerse a Kim Kardashian

El joven fue hallado muerto en una plaza de Londres y la policía vincula su fallecimiento con posibles procedimientos estéticos recientes.

El influencer que buscaba imitar la apariencia de la modelo fue hallado sin vida en una plaza en Londres.&nbsp;

El influencer que buscaba imitar la apariencia de la modelo fue hallado sin vida en una plaza en Londres. 

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Se confirmó la noticia del fallecimiento de Jordan James Parke, el joven británico conocido por someterse a gran cantidad de cirugías estéticas con el objetivo de imitar la apariencia de la modelo y empresaria estadounidense Kim Kardashian.

Leé además

La cita secreta entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton

¿De la Fórmula 1 al romance? Kim Kardashian y Lewis Hamilton mantuvieron un cita muy privada

Por Francisco Moreno
Influencer prepara un caldo con sus propias costillas. Los médicos advierten el peligro a la muerte de esta operación, la cual es imposible. 

Una influencer asegura haberse sacado las costillas y soprendió lo que hizo con esos restos

Por Redacción

El influencer de 34 años, conocido mediáticamente como el "Rey de los labios británico'" fue hallado sin vida en la Plaza Lincoln de Londres.

Según testimonios del joven, aseguró haber gastado al rededor de 150.000 dólares para parecerse a la modelo , a quien él considera "la mujer más hermosa del mundo".

plantillas varias (18)

Investigan la causa de muerte del influencer

Según informó la BBC, un hombre de 43 años y una mujer de 52 fueron arrestados bajo sospecha de homicidio; no obstante, la policía también investigan el hecho el cual calificaron como "inexplicable", está vinculado a un procedimiento cosmético reciente.

Actualmente, las autoridades esperan los resultados de la autopsia, mientras que los detenidos fueron liberados bajo fianza.

Cabe destacar que Parke ya había estado bajo el foco judicial en 2024, cuando fue investigado por la presunta venta ilegal de inyecciones para adelgazar vinculada a la muerte de una mujer

La muerte de la doble de Kim Kardashian

Este suceso se suma a la muerte de Christina Ashten Gourkani, ocurrida en 2023, otra reconocida doble de Kim Kardashian y modelo de OnlyFans. Gourkani falleció tras sufrir un paro cardíaco en un hospital debido a complicaciones derivadas de una cirugía plástica que salió mal.

A pesar de que Gourkani ya se había realizado operación similares previamente, en esta oportunidad no resistió.

doble kim modelo

Estos casos reflejan como en la actualidad muchos fanáticos de las estrellas del momento buscan parecerse a ellas debido a que idolatran su belleza hegemónica.

Ambas muertes dejan abierto el debate sobre las consecuencias de las cirugías plásticas y sobre todo, a la influencia que tienen las celebridades en las tendencias este tipo de sometimiento para encontrar la perfección.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Una fotógrafa e influencer recibió un comentario ofensivo sobre su peso al ser comparado con una maleta y decidió responder con un mensaje que se volvió viral.

"Una persona no es carga": la respuesta viral de una influencer tras comparar su peso con el de un equipaje

Por Redacción
Damiano Stellabtis, el joven influencer de 23 años que murió de cáncer. 

Documentó su cáncer a los 20, se convirtió en un famoso influencer y murió dejando un legado de resiliencia

Por Cristian Reta
Una influencer alteró su equilibrio con un joystick y estímulos eléctricos. 

Polémica: una influencer alteró su equilibrio con un joystick y estímulos eléctricos y generó preocupación

Por Redacción
Mavinga contó su historia de vida en el primer día de estadía.

La estremecedora historia de vida de Mavinga, la congoleña que entró a Gran Hermano

Por Agustín Zamora