Murió Jordan James Parke, el influencer británico que gastó una fortuna en parecerse a Kim Kardashian

Se confirmó la noticia del fallecimiento de Jordan James Parke, el joven británico conocido por someterse a gran cantidad de cirugías estéticas con el objetivo de imitar la apariencia de la modelo y empresaria estadounidense Kim Kardashian .

El influencer de 34 años, conocido mediáticamente como el " Rey de los labios británico'" fue hallado sin vida en la Plaza Lincoln de Londres .

Según testimonios del joven, aseguró haber gastado al rededor de 150.000 dólares para parecerse a la modelo , a quien él considera "la mujer más hermosa del mundo".

Según informó la BBC, un hombre de 43 años y una mujer de 52 fueron arrestados bajo sospecha de homicidio ; no obstante, la policía también investigan el hecho el cual calificaron como "inexplicable", está vinculado a un procedimiento cosmético reciente .

Actualmente, las autoridades esperan los resultados de la autopsia, mientras que los detenidos fueron liberados bajo fianza.

Cabe destacar que Parke ya había estado bajo el foco judicial en 2024, cuando fue investigado por la presunta venta ilegal de inyecciones para adelgazar vinculada a la muerte de una mujer

La muerte de la doble de Kim Kardashian

Este suceso se suma a la muerte de Christina Ashten Gourkani, ocurrida en 2023, otra reconocida doble de Kim Kardashian y modelo de OnlyFans. Gourkani falleció tras sufrir un paro cardíaco en un hospital debido a complicaciones derivadas de una cirugía plástica que salió mal.

A pesar de que Gourkani ya se había realizado operación similares previamente, en esta oportunidad no resistió.

Estos casos reflejan como en la actualidad muchos fanáticos de las estrellas del momento buscan parecerse a ellas debido a que idolatran su belleza hegemónica.

Ambas muertes dejan abierto el debate sobre las consecuencias de las cirugías plásticas y sobre todo, a la influencia que tienen las celebridades en las tendencias este tipo de sometimiento para encontrar la perfección.