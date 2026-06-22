Miranda! sorprende con un atractivo spot: la inesperada unión entre el pop, el ciclismo y la Fórmula 1

RTVE y Unipublic presentaron el video promocional de La Vuelta 26, cuya banda sonora es "Despierto Amándote" del dúo argentino Miranda!. La pieza destaca por la sorpresiva aparición de Fernando Alonso en escenarios emblemáticos de Mónaco, ciudad que acogerá la salida oficial de la competición ciclista el próximo 22 de agosto.

La pieza audiovisual evoca el ambiente del verano con imágenes marcadas por el sol, el mar y la luz del Mediterráneo. Entre las localizaciones sobresale el Casino de Montecarlo y diversos puntos del circuito de carreras de la ciudad, donde el piloto asturiano realiza una breve aparición.

image ¿Por qué aparece Fernando Alonso en el spot de La Vuelta 26? La inclusión de Fernando Alonso en una iniciativa alejada de los circuitos ha sorprendido a sus seguidores, aunque el ovetense se ha declarado aficionado al ciclismo en múltiples ocasiones. El piloto utiliza la bicicleta como parte fundamental de su rutina de entrenamiento y pretemporada, compartiendo frecuentemente rutas de larga distancia en sus redes sociales. En el videoclip, Alonso aparece durante algunos segundos en Montecarlo, lugar donde reside habitualmente y donde suele vérsele con coches de lujo.

image Esta colaboración une la energía de Miranda!, dúo finalista del Benidorm Fest 2026, con la pasión del deporte de élite. El estreno del spot se realizó este domingo durante la previa del partido entre España y Arabia Saudí del Mundial de fútbol que se celebra en Norteamérica. A partir del 4 de julio, coincidiendo con el inicio del Tour de Francia en Barcelona, la pieza tendrá una difusión masiva con 300 pases en los canales de RTVE.

¿Cuál es el recorrido de La Vuelta 26 y cuándo arranca? La edición número 81 de la ronda española contará con un recorrido total de 3.275 kilómetros distribuidos en 21 etapas. Tras partir de Mónaco, el pelotón atravesará territorios de Francia y Andorra antes de entrar en España para concluir la carrera el 13 de septiembre en Granada. La organización busca con este video unir deporte, territorio y afición a través de algunas de las localizaciones más representativas de este año.