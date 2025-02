Milo J apuntó contra Javier Milei tras la suspensión de su recital en la exEsma: "Al Gobierno no le gusta"

Fuerte descargo de Milo J

El intérprete anunció la cancelación a través de sus redes sociales, a pesar de que, cerca de 20 mil personas aguardaban el espectáculo: "Lo que iba a ser la pre escucha, no se va a poder dar. El Gobierno Nacional mostró papeles, datos de salud y planos de evacuación que eran falsos, salidas de emergencias que dijeron que no están y si estaban".

"Se lo llevaron a una jueza y nos suspendieron el evento porque ya sabemos como funciona todo esto. No voy a poder darles el show que iba a dar hoy. Estoy muy triste por esto. Tienen preparados policías afuera, para que si entra la gente, repriman. Si están afuera y ven esto, por favor vayanse a sus casas, tranquilos y en orden, por favor", señaló el artista.

Embed

"No quiero que a ningún fan le pase nada, portense bien. Teníamos todo preparado y nos lo volaron a la mierd*. Parece que juntar 20 mil personas en un espacio de memoria, al gobierno de ahora no le gusta y nos suspenden el evento", continuó.

"No cobré entradas y lo quise hacer gratis para no recibir ningún pago por esto. No sé qué otra excusa tiene el Presidente para cortarnos esto, supongo que no le gusta. Esto no es político, es una hija de remil p*tés. Tengo ganas de llorar, pero no lo voy a hacer. Les pido perdón y me hago responsable de esto porque otra gente no lo va a hacer", concluyó al respecto.