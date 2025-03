"Me zarpé, lo boludeé": Gonzalo Vázquez recordó la entrevista viral que le hizo a Antonio Gasalla

Antonio Gasalla falleció el martes y su partida conmocionó al mundo del espectáculo. Ahora sus seguidores reflotaron en las redes muchos videos de archivo sobre la trayectoria artística del actor y humorista.

En ese marco, en el streaming El Club De Las 8 (Laca) recordaron un momento que se viralizó hace unos años: el día que el exnotero de Intrusos, Gonzalo Vázquez, le realizó una nota a Gasalla en plena calle que terminó con varios insultos del artista y derivó en una ola de repudio en redes sociales.

La furia de Antonio Gasalla con #Intrusos @AmericaTV @Flordelav @GonzaDeViaje pic.twitter.com/sPjg0pfX75 — #Intrusos (@Intrusos) March 10, 2023 Al respecto, el periodista comentó cómo surgió la penosa situación: "Aquel día fuimos a hacerle una guardia porque hacía mucho que no se sabía de él y la idea era preguntarle cómo estaba". Y reconoció: "Es sumamente entendible, yo me zarpé, que lo boludeé. Lo que pasó es que no supe cómo encarar la entrevista y tal vez no fui lo suficientemente profesional. Intenté ser muy amable y la verdad es que me fui al carajo".

Vázquez también aclaró que no buscó hacer reaccionar a Gasalla para conseguir notoriedad: “Si vos me decís ‘Yo fui a buscar la puteada y me la gané, la verdad es que hice mi trabajo de manera excelente’, pero yo no fui a buscar la puteada. Yo no me caracterizo por ir a buscar que me insulten”.