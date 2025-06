"Me duele mucho...": preocupación por lo que expuso Leticia Brédice sobre su situación actual

“ Es muy difícil , me fascina mi profesión. Por suerte hago terapia, hago gimnasia porque la realidad está brava ”, reconoció en una entrevista con Puro Show (Eltrece) y aclaró que busca sostenerse emocionalmente frente a un contexto que la supera.

Leticia Brédice atraviesa un momento laboral complejo

La falta de propuestas, sumada al freno de espacios clave para la producción audiovisual, como el INCAA, la mantiene en una constante búsqueda. “Me encantaría ir a una plataforma, es un pedido de trabajo. Me duele mucho no tener trabajo y que esté cerrado el INCAA”, expresó.